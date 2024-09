Le foto del pancione di Margot Robbie in bikini sul superyacht da 250 milioni di dollari

video suggerito

Stanno facendo il giro del mondo le foto di Margot Robbie con il pancione in bella vista e in bikini. Le foto, disponibili sui social network, sono state scattate mentre l'attrice si gode le vacanze con il compagno Tom Ackerley su un superyacht di lusso del valore di 250 milioni di dollari. È superlusso anche la compagnia: Benedict Cumberbatch, Gigi Hadid e Bradley Cooper tra gli altri.

Un pancione bellissimo in una festa esclusiva

Margot Robbie era tra gli invitati, insieme al suo compagno e tanti artisti di fama altissima, della festa più esclusiva nel Mediterraneo a bordo dello yachy Multiverse. C'era tutta l'élite di Hollywood ha dimostrato che l'evento più esclusivo dell'estate si è svolto in mare, mentre si rilassavano su un superyacht da 250 milioni di dollari con i loro figli. La direzione è stata quella dell'isola di Palmarola, nell'arcipelago delle isole pontine. Margot è stata fotografata dai paparazzi mentre ha preso il sole sul lussuoso yacht insieme a suo marito. Ha mostrato il suo bellissimo pancione in un bikini nero. La notizia della gravidanza è stata ufficializzata solamente un mese fa. I paparazzi hanno documentato tutto: l'attrice di Barbie ha trascorso un po' di tempo insieme a Bradley Cooper e Gigi Hadid, poi le donne si sono allontanate a chiacchierare in disparte e hanno lasciato gli uomini a fare lo stesso. Più tardi, il gruppo è sceso dallo yacht e alcuni si sono divertiti su un motoscafo in acqua. Non Margot Robbie, ovviamente.

Lo yacht da 250 milioni di dollari: tutto quello che c'è da sapere

Si chiama Multiverse ed è il superyacht da 250 milioni di dollari che ha ospitato l'élite di Hollywood. È lungo 116 metri e può ospitare un massimo di 30 ospiti e una crew di 36 elementi. Costruito dalla norvegese Kleven nel 2018, il design esterno è svedese (Marinteknik Verkstads) mentre gli interni, preziosissimi, sono prodotti dalla britannica RWD.