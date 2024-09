Bradley Cooper e Gigi Hadid in vacanza in Costiera Amalfitana, con loro anche Margot Robbie e suo marito

video suggerito

Bradley Cooper ha trascorso le vacanze con la nuova fidanzata Gigi Hadid (madre di una bambina avuta con il cantante Zayn Malick) e con sua figlia Lea, nata dalla relazione con la top model Irina Shayk. I tre sono stati paparazzati dal settimanale Chi a bordo di uno yacht che navigava nei pressi di Nerano. Insieme a loro anche l'amica Margot Robbie e il marito Tom Ackerley, in attesa del loro primo figlio.

Bradley Cooper e Gigi Hadid in vacanza insieme

A bordo dell'imbarcazione superluxury da 225 milioni di euro (dalla lunghezza di 116 metri) un nutrito gruppo di star hollywoodiane e volti noti a livello internazionale. In primis Bradley Cooper insieme alla sua nuova fidanzata, la modella Gigi Hadid. L'attore ha voluto in vacanza con sé anche la figlia Lea di sette anni, nata dal legame con Irina Shayk.

Con loro anche Margot Robbie, incinta del primo figlio, e il marito Tom Ackerley. Sullo yacht che navigava a largo della costiera amalfitana anche l'attore Benedict Cumberbatch con moglie e figli. Nelle foto pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorino sono tanti gli scatti in cui i due appaiono affiatati e felici, ritratti abbracciati e con i volti sereni.

L'amore tra Bradley Cooper e Gigi Hadid

L'ufficialità della relazione tra Bradley Cooper e Gigi Hadid era arrivata a marzo scorso. Le prime fotografie erano state pubblicate da un sito specializzato e a queste si aggiungevano le immagini pubblicate da People. In quegli scatti la coppia era stata avvistata al compleanno della star Antoni Porowski. Nei primi articoli in cui veniva rilasciata l'indiscrezione del flirt tra loro si leggeva che a presentarli fosse stata Irina Shayk, ex dell'attore: "Gigi e Irina sono state vicine nel corso degli anni lavorando insieme. Gigi e Bradley si sono frequentati anche in passato, ma tra loro c'è sempre stato un rapporto amichevole. Di recente si sono sentiti e l'attore le ha chiesto di uscire".