Le foto del matrimonio di Leonardo Spinazzola e Miriam Sette, il (secondo) sì dopo 13 anni d’amore Dopo il primo sì pronunciato in piena pandemia Covid, Leonardo Spinazzola e Miriam Sette si sono sposati di fronte ad amici e parenti. Il calciatore della Roma e la compagna hanno celebrato il rito religioso di fronte a centinaia di invitati.

A cura di Stefania Rocco

Leonardo Spinazzola e Miriam Sette si sono sposati. Il calciatore della Roma ha detto sì alla storica compagna, madre dei suoi due figli, dopo 13 anni d’amore. Si tratta del secondo sì per la coppia che aveva già celebrato il rito civile nel dicembre 2020 nel palazzo comunale di Foligno, in piena pandemia Covid. Il rito religioso e il party a esso seguito sono stati rimandati in maniera tale che la coppia potesse festeggiare le nozze con amici e parenti. Spinazzola e Sette hanno quindi radunato decine di persone a loro vicine per poter finalmente festeggiare il sì.

I calciatori presenti alle nozze di Leonardo Spinazzola e Miriam Sette

Riuniti nella suggestiva cornice offerta dalla Tenuta Castelbuono di Assisi, diversi calciatori hanno partecipato al matrimonio di Leonardo e Miriam. Presenti all’evento Stephan El Shaarawy con la fidanzata Ludovica Pagani, Lorenzo Pellegrini e la moglie Veronica Martinelli, Gianluca Mancini con Elisa Baggiani. Presenti anche l’ex Javier Pastore e Bryan Cristante. Ruolo d’onore per i piccoli Mattia e Sofia, i figli della coppia.

La promessa di matrimonio di Leonardo Spinazzola

Spinazzola, di fronte agli invitati alle nozze, ha letto alla moglie Miriam la sua promessa di matrimonio: “Amore mio finalmente è arrivato il nostro giorno, sei stata la forza che non sapevo di avere e quella di cui avevo bisogno. Dal primo giorno che ti vidi scelsi di passare il resto della mia vita con te, so di essere una persona che sa amare, di questo ne sono sicuro, come ti ho sempre detto ‘tu sei mia moglie, la mia amante, la mia migliore amica’. Prometto di mantenere la nostra vita incredibile, avventurosa e piena di entusiasmo perché saranno il tuo sorriso e la gioia che vedrò nei tuoi occhi ogni mattina a rendere la mia vita il capolavoro che ho sempre sognato, ti amo amore”. Emozionato, il difensore della Roma e della Nazionale ha strappato lacrime e applausi agli invitati alle nozze. A organizzare il matrimonio è stata Silvia Slitti, compagna di Giampaolo Pazzini, wedding planare e amica della sposa.