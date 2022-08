L’amore tra Fiorello e Susanna: “In un periodo di separazioni, contenti di poter essere d’esempio” Fiorello e Susanna Biondo si stanno concedendo una vacanza all’insegna del relax, dello sport e dell’amore. Sono una coppia da 26 anni e oggi, fotografati dal settimanale Chi, appaiono più uniti che mai. “In un periodo in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti”, ha detto il conduttore.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

"In un periodo in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d'esempio siamo contenti". Così Fiorello, tra le pagine del settimanale Chi, parla del suo amore per Susanna Biondo, a cui è legato ormai da più di 26 anni. In un'estate in cui sono diverse le coppie che si stanno separando, i più discussi Francesco Totti e Ilary Blasi, loro sono più uniti che mai. E lo dimostrano non solo le belle parole che il conduttore ha dedicato alla sua dolce metà, ma anche le foto che li ritraggono insieme, felici e innamorati, durante una vacanza a Villasimius, in Sardegna.

Fiorello e Susanna Biondo giocano a tennis in vacanza

La coppia è stata paparazzata dal settimanale di Alfonso Signorini durante una vacanza al Tanka Village di Villasimius, in Sardegna. Una fuga dalla città all'insegna del relax ma anche dello sport, in particolare del tennis. Fiorello e Susanna Biondo infatti sono stati fotografati sui campi durante un allenamento, una passione che l'imprenditrice coltiva fin da adolescente e che oggi anche il conduttore ha scoperto, per amore della compagna. "Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche questa", ha spiegato tra le pagine di Chi.

(Foto dal settimanale Chi)

L'amore tra Fiorello e Susanna Biondo

Susanna Biondo ha cambiato la vita di Fiorello. Lo ha riportato in asse e gli ha dato quell'equilibrio di cui aveva bisogno in un momento in cui tutto sembrava andare per il verso sbagliato. Dopo la scomparsa del padre, il conduttore aveva perso se stesso, ma la moglie è riuscito a riportarlo a galla: "Mi hanno aiutato a uscire dal tunnel mia moglie Susanna e il ricordo di mio padre". La scintilla tra loro è scoccata nel 1996, poi il matrimonio nel 2003 e, 17 anni fa, la nascita della loro figlia Angelica. Oggi i due sono più uniti che mai, come se il tempo non fosse mai trascorso e, anzi, li avesse resi ancora più forti.