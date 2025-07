Laetitia Casta e Louis Garrel si sono separati, lei è in vacanza da sola: “La rottura risale a inizio estate”

Si fanno sempre più insistenti le voci che parlano di una profonda crisi tra Laetitia Casta e Louis Garrel. La coppia, insieme dal 2015, si è sposata nel 2017, a Lumio, in Corsica, e proprio negli stessi posti in cui giurò amore eterno al marito, l'attrice e supermodella francese starebbe trascorrendo le vacanze, ma da sola. Nessuna conferma o smentita è arrivata dalle due star del cinema d'Oltralpe, finite al centro del gossip per la loro presunta separazione. A parlarne è il settimanale francese Paris Match che racconta la decisione di entrambi di mettere un punto al loro matrimonio.

La separazione tra Laetitia Casta e Louis Garrel

Stando a quanto rivela il settimanale francese Paris Match, Louis Garrel e Laetitia Casta si sarebbero separati definitivamente. Da settimane si rincorrevano voci che parlavano di crisi, ma la vacanza in solitaria dell'attrice è stato il segnale che indicherebbe una rottura totale dal marito. La rivista racconta che entrambi avrebbero deciso di mantenere massimo riserbo sulla fine della loro lunga storia d'amore che dura da circa 10 anni. La rottura, si legge, risalirebbe all'inizio dell'estate: "È ora che l'attore faccia le valigie e lasci a Laetitia le chiavi del loro appartamento parigino, dove si erano stabiliti con la loro famiglia allargata", scrive il settimanale che aggiunge che, per amore del loro figlio Azel, nato nel 2021, resteranno vicini.

La lunga storia d'amore con Louis Garrel

L'attrice Laetitia Casta ha iniziato la storia d'amore con il regista e attore francese Louis Garrel nel 2015, due anni dopo la separazione da Stefano Accorsi, da cui ha avuto due figli. Prima ancora, era diventata mamma di una femmina, nata dal rapporto con Stephane Sednaoui. Ha sposato Louis Garrel nel 2017, in Corsica, e nel 2021 ha dato alla luce il quarto figlio, primo con il regista. La loro è stata una storia d'amore lontana dal mondo del gossip: cercarono di mantenere il segreto anche sulla gravidanza, ma le foto dei paparazzi li tradirono. Così come allora, anche adesso avrebbero deciso di mantenere massimo riserbo sulla loro presunta separazione.