La verità di Chiara Mastalli su Daniele Liotti: “Mi dispiace ma non è lui” La protagonista di Anima Gemella, la nuova fiction di Canale 5, si racconta al settimanale Confidenze e parla del rapporto con Daniele Liotti: “Ha un grande fascino, ma…”.

Chiara Mastalli è uno dei nomi più caldi della fiction italiana in questo momento. Tutto grazie alla nuova fiction di Canale 5 "Anima Gemella", nella quale ha un ruolo da protagonista accanto a Daniele Liotti. Intervistata questa settimana da "Confidenze", l'attrice precisa sul rapporto con l'attore un dettaglio particolare. L'attrice gode di grande stima nel mondo dello spettacolo, forte di un'esperienza che l'ha portata già a recitare in più di quaranta produzioni seriali, trovando la notorietà col ruolo di Simona Natali in Notte prima degli esami.

Le parole di Chiara Mastalli

Il ruolo di Nina Caruso è quello che le sta regalando una notorietà assoluta e Chiara Mastalli lo riconosce: "È il ruolo a cui tengo di più. Di Nina volevo mostrare tutte le sue sfaccettature. E credo che la fiction porti una ventata di novità in tivù. È adatta a tutta la famiglia. Ci sono amore, thriller, un tocco di esoterismo e di spiritualità". E poi c'è Daniele Liotti, che ha grande fascino e su questo Chiara Mastalli precisa:

È un gran figo. Non avevamo mai lavorato insieme, non lo conoscevo. In lui ho trovato una persona centrata, aperta, generosa, con cui ci si può continuamente confrontare. […] Ha un grande fascino, ma non è lui l'anima gemella.

La vita privata: "Sento la responsabilità di crescere due figli maschi"

Chiara Mastalli è quindi legata sentimentalmente a un uomo di nome Damiano. Sta con lui da 18 anni e insieme hanno avuto due figli:

Non parlo mai del mio privato perché nel quotidiano voglio una vita normale, riservata. Però, a proposito di Anima gemella, confesso che l’ho trovata. Con Damiano stiamo insieme da 18 anni. Lui ha lavorato per tanto tempo in una famosa casa di produzione cinematografica, eravamo nello stesso settore. Poi, ha creato un marchio di gelaterie, le nostre. Quindi, la laurea in Marketing alla fine mi è servita. Quando dico a Damiano che è colpa sua se ho due figli maschi, lui ride e non risponde.

E sui figli maschi, Chiara Mastalli sente forte la responsabilità di crescerli: "Cerco di insegnare loro il rispetto verso le donne":