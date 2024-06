video suggerito

La strana dieta di Carla Bruni: "Mangio solo la sera, ho paura di ingrassare" Il rapporto conflittuale di Carla Bruni con il cibo: "Sono abituata a mangiare solo la sera. Il motivo? Digerire mi affatica. E forse sì, ho solo paura di prendere peso, ma non lo so, io non ci penso tanto".

Carla Bruni si è raccontata in una lunga intervista al settimanale Oggi e ha parlato di tutto, ma in questo caso ci soffermiamo soprattutto su quello che è il suo rapporto con il cibo. Un rapporto abbastanza complicato per la verità. La modella e cantante ha dichiarato di mangiare solo la sera: "Digerire mi affatica e ho paura di prendere peso".

Le parole di Carla Bruni

Carla Bruni ha parlato a 360 gradi della sua carriera e della sua vita privata, ma chiaramente fanno discutere le sue dichiarazioni sul cibo, sulla gestione della rabbia, elementi che aveva già avuto la possibilità di analizzare in passato: "Ho le piccole nevrosi di tutte le persone che vivono in un certo confort. E sono un po’ traumatizzata, questo sì. Mia madre mi ha avuto da un uomo che non era quello che io credevo fosse mio padre, l’ho scoperto solo da adulta ma qualche segno deve averlo lasciato”. E sul cibo:

La carbonara con la panna? No, meglio senza. Sono abituata a mangiare solo la sera. Il motivo? Digerire mi affatica. E forse sì, ho solo paura di prendere peso, ma non lo so, io non ci penso tanto.

Il caratterino particolare di Carla Bruni era già emerso nell'intervista rilasciata a Belve: "Se Sarkozy si innamorasse di un’altra gli taglierei la gola e andrei in galera", disse a un'attonita Francesca Fagnani. In quel caso come nell'intervista a Oggi, rilasciò dichiarazioni sulla sua dipendenza passata. Da bambina beveva 30 Coca Cola al giorno, poi la dipendenza dall'alcool, da cui è guarita: "La dipendenza non è un perché, è un come. È un modo di vivere che parte da lontano, un gesto rassicurante. Prima dell’alcol c’era lo zucchero, da bambina bevevo 30 Coca Cola al giorno. Sono eccessiva, non ho vie di mezzo. Quindi, mi devo controllare”.