La sorpresa di Bianca Guaccero a Giovanni Pernice: tra festa, balli e amici, lei si emoziona fino alle lacrime

Bianca Guaccero ha deciso di festeggiare il compleanno di Giovanni Pernice con una festa a sorpresa. La conduttrice Rai ha riunito gli amici più cari e i familiari in una villa in Puglia e, con una scusa, vi ci ha trascinato il compagno, accolto con calore dai presenti. Sorpresa riuscita per la presentatrice di Teche Teche Top Ten che ha organizzato l’evento in segreto affinché Giovanni potesse godere pienamente dell’inaspettato party. E a giudicare dall’espressione che si dipinge sul viso del ballerino alla vista dei suoi cari, l’impegno di Bianca affinché non nascessero sospetti ha dato pienamente i suoi frutti.

La festa di compleanno di Giovanni Pernice

È stato un video pubblicato da Bianca sul suo profilo Instagram a raccontare quanto accaduto al party. Dopo l’arrivo dei due mano nella mano, l’intero gruppo si è scatenato tra balli e bagni in piscina fino al momento finale quando un video proiettato di fronte alla coppia ha riassunto gli ultimi successi professionali e privati del maestro di Ballando con le stelle.

Ed è proprio guardando quel filmato, confezionato per commuovere il ballerino, che Guaccero si è emozionata fino alle lacrime. Tra le immagini mostrate al fidanzato, anche il momento della loro vittoria a Ballando con le stelle, arrivata lo scorso anno quando, complice il talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, i due si sono conosciuti e innamorati.

L’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è nato a Ballando con le stelle

Bianca e Giovani si sono conosciuti lo scorso anno quando la conduttrice Rai ha accettato di far parte del cast del programma del sabato sera di Rai1. Carlucci, dimostrando la consueta lungimiranza, li ha accoppiati affinché ballassero insieme sul palco della trasmissione. Tra un allenamento e l’altro in sala prove, vincendo la ritrosia di Guaccero, Pernice è riuscito prima a conquistarsi la sua fiducia, e poi anche il suo cuore. Secondo indiscrezioni recenti, a distanza di un anno dall’inizio della loro storia d’amore, i due avrebbero deciso di andare a vivere insieme.