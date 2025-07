Giovanni Pernice annuncia il ritorno a Ballando Con Le Stelle 2025, la reazione di Bianca Guaccero

Dopo la vittoria dello scorso anno, in coppia con Bianca Guaccero – diventata la sua fidanzata – Giovanni Pernice tornerà a Ballando con le stelle. Nella nuova edizione del talent di Milly Carlucci, il ballerino tornerà a vestire i panni da professionista: lo ha annunciato in un post su Instagram pubblicato nelle ultime ore. Tra i commenti è spuntato quello di Bianca Guaccero, entusiasta per la sua prossima avventura televisiva. Negli ultimi giorni i due erano finiti al centro del gossip per una presunta crisi, poi smentita dalla conduttrice.

L'annuncio di Giovanni Pernice

"Voi siete già qui? Vi devo dare un annuncio importantissimo, ma prima cambio outfit. Ora ci siamo, a Ballando con le stelle ci vuole stile. Ci vediamo presto": con queste parole, in un video registrato in un teatro, Giovanni Pernice ha annunciato il suo ritorno come ballerino professionista nella nuova edizione di Ballando con le stelle. Il contenuto è stato pubblicato anche tra le sue stories, e a questo ha aggiunto il commento: "Non ho detto che andavo via, ma che tornavo. Ed eccomi qui. Prepariamoci per questa nuova avventura".

Tanti i commenti al post su Instagram condiviso anche sul profilo ufficiale del programma: tra questi, anche quello di Bianca Guaccero che ha dato la carica al fidanzato per il ritorno in tv, nello show che lo scorso anno li ha visti trionfare in coppia. "Vai amore" ha scritto la conduttrice televisiva.

La smentita della crisi due giorni fa

Due giorni fa alcuni indizi social avevano sollevato il gossip che vedeva Bianca Guaccero e Giovanni Pernice in crisi. Una story della conduttrice e l'assenza di post di coppia recenti avevano fatto allarmare i fan: è stata la Guaccero a smentire le voci circolate sulla sua vita privata. Raggiunta dal direttore di Novella2000 Roberto Alessi, ha fatto sapere che tra loro "va tutto a gonfie vele". E lo dimostra il commento aggiunto poche ore fa al post annuncio di Ballando con le stelle.