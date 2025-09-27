Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto incorona Francesca Fialdini: “Il tuo distacco mi eccita”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La serata inaugurale di Ballando con le Stelle ha regalato grandi sorprese al pubblico, in studio e da casa. Se le attese erano tutte su Barbara D'Urso, diversi sono stati i concorrenti di questa edizione che hanno debuttato ribaltando le aspettative. Ad esempio Francesca Fialdini, che si è lanciata in un samba col suo insegnante e campione uscente Giovanni Pernice.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

L'effetto dell'esibizione è stato sbalorditivo per il pubblico e la giuria. Selvaggia Lucarelli è stata la prima a intervenire, descrivendo la parabola televisiva di Fialdini negli ultimi anni: "Spero che Bianca Guaccero non ci rimanga male se dico che siete una bella coppia. Televisivamente parlando ha fatto un sacco di cose ma ha avuto sempre il piccolo limite di sembrare un po' maestrina, con una bellezza abbagliante ma un po' distaccata. Qui sto intuendo che potremmo avere una Francesca anche più sensuale, ero sicura saresti stata un pezzo di legno".

Guillermo Mariotto giudica la prima priva di Francesca Fialdini

Le ha fatto eco Guillermo Mariotto, che ha ricordato di averle detto esattamente la stessa cosa, aggiungendoci un pezzo di commento: "A me il tuo distacco mi eccita. Un distacco di una certa educazione di famiglia che si capisce da lontano. Per me stasera sei stata un raggio di sole che lui non si è visto", riferendosi a Pernice, con cui Mariotto non ha mai avuto un rapporto molto cordiale.

I voti sono stati specchio di questi commenti, perché sono fioccati voti altissimi, tra cui due 10, proprio di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Numeri che hanno reso Fialdini la ballerina con i voti più alti della serata fino a quel momento. Dopo questa prova, pare quasi scontato credere che Fialdini si giocherà la vittoria di questa edizione di Ballando con le Stelle, potendo contare sul supporto di Pernice che lo scorso anno aveva vinto proprio insieme a Bianca Guaccero.