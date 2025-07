La reazione di Ben Affleck dopo la canzone di JLo su di lui: “Non vuole dargli importanza”

Dopo l’uscita di Wrackage of you, il brano in cui Jennifer Lopez parla del suo ex e della sofferenza che gli ha provocato, Ben Affleck sembra non aver reagito in maniera particolare. L’attore, infatti, non avrebbe intenzione di dare importanza alla questione.

Gli artisti, è cosa nota, spesso è dai momenti di sofferenza che traggono maggiore ispirazione e convogliano tutti i loro sentimenti nella realizzazione di qualcosa che possa essere soddisfacente dal punto di vista artistico. Ed è quello che ha fatto Jennifer Lopez. Dopo la fine del suo matrimonio con Ben Affleck, finito molto prima di quanto lei stessa potesse immaginare, ha scritto un brano Wreckage of you, in cui parla apertamente dell'attore. Intanto, il divo americano, sembra non aver avuto nessuna reazione particolare.

Il brano che Jennifer Lopez ha scritto sull'ex marito

Nel brano in questione, Jennifer Lopez ringrazia il suo ex perché la sofferenza che lui le ha provocato l'ha portata a rimettersi in piedi e stare meglio. Una versione decisamente più soft di quella, più che vendicativa, che aveva scritto Shakira dopo aver scoperto il tradimento del marito. JLo, però, ha comunque trovato il modo di dire la sua, sottolineando quanto la fine di questa ennesima storia sia stata difficile da superare.

La reazione di Ben Affleck alla canzone di JLo

Nel frattempo, però, sembra che Ben Affleck abbia ascoltato il brano e stando a quanto riportato dal Daily Mail, sembrerebbe che la faccenda non lo abbia particolarmente turbato, anzi, sembra essere consapevole del fatto che, forse, c'era da aspettarsi un exploit di questo tipo dalla cantante. Una fonte alla testata ha raccontato: