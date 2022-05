La prima Barbie transgender è ispirata a Laverne Cox, l’attrice trans di Orange is the New Black Una vittoria per la comunità LGBT e “un’esperienza surreale”, come l’ha definita sulle pagine di Page Six l’attrice, che ha confidato di aver comprato la sua prima Barbie a 30 anni, perché da bambina la madre glielo impediva per via del suo sesso di nascita.

A cura di Giulia Turco

Sugli scaffali Mattel arriva la prima Barbie transgender. Tutto merito di Laverne Cox, l'attrice storica protagonista della serie Netflix Orange is the New Black che ha recitato anche nella più recente Inventig Anna. Una vittoria per la comunità LGBT e al tempo stesso "un'esperienza surreale", come l'ha definita sulle pagine di Page Six l'attrice che a breve compirà 50 anni.

Una vittoria in tema di diritti civili

"Non vedo l'ora che i fan trovino la mia bambola sugli scaffali e abbiano l'opportunità di aggiungere una Barbie modellata su una persona transgender alla loro collezione", ha raccontato Cox nell'intervista al magazine americano. Un traguardo importante per l'iconico personaggio coniato da Mattel, soprattutto in un momento storico in cui gli Stati Uniti stanno incassando alcune dure sconfitte in tema di diritti civili. Il recente disegno di legge che in Oklahoma obbliga gli studenti ad utilizzare bagni e spogliatoi corrispondenti al loro genere si nascita ne è solo un esempio. "Questo porta un po' di speranza e di possibilità", ha commentato l'attrice, in un anno in cui "oltre 250 atti legislativi contro i transessuali sono stati introdotti nelle legislature di tutto il paese".

(Laverne Cox in Orange is the New Black)

Laverne Cox ha comprato la sua prima Barbie a 30 anni

Niente capelli biondi e pelle color porcellana per la nuova Barbie, che rispecchia in tutto e per tutto le fattezze di Laverne Cox. Una bella soddisfazione per l'interprete che ha raccontato la sua esperienza personale vissuta durante l'infanzia quando la madre non la lasciava giocare con le iconiche Barbie perché non le riteneva un giocattolo adeguato al suo sesso di nascita. Trent'anni dopo e in seguito ad un lungo percorso di psicoterapia, l'attrice ha comprato la sua prima Barbie. “Ho giocato con la mia Barbie e ho detto a mia madre quello che aveva detto la mia terapista. E quel primo Natale dopo, mia madre mi ha mandato una bambola", ha raccontato.