La nuova fidanzata di Damiano racconta come si sono conosciuti e fa un riferimento anche a Giorgia Soleri

Dove Cameron ha rivelato sulle pagine di Cosmopolitan, magazine che le ha dedicato la copertina del mese, tutti i dettagli della sua storia con Damiano David dei Maneskin. Tutto è successo l'estate scorsa, quando Damiano si era da poco lasciato con Giorgia Soleri, sua storica (e ingombrante) fiamma. "La prima volta che ci siamo visti è stato ai VMAs del 2022. Io e la sua band eravamo entrambi in lizza per lo stesso premio", ha dichiarato.

La prima volta che ci siamo visti è stato ai VMAs del 2022. Io e la sua band eravamo entrambi in lizza per lo stesso premio. Un paio di mesi dopo, il loro team mi ha contattato per assistere all’uscita del loro album. Non sono riuscita a partecipare, ma ho pensato: “È così dolce che abbiano pensato a me. Ci siamo incontrati solo una volta". […] Mi avevano chiesto di aprire il loro tour, ma non potevo. Quando ci siamo incontrati di nuovo ai VMAs del 2023, abbiamo finalmente avuto un motivo per parlarci. Quando è venuto da me, mi sono sentita come se fosse passato molto tempo. Entrambi eravamo in situazioni molto diverse rispetto al nostro primo incontro.