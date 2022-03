La moglie di Francesco Facchinetti cade di nuovo da cavallo: “Wilma si è fratturata l’omero” Francesco Facchinetti ha raccontato via Instagram che la moglie Wilma Faissol ha avuto un altro incidente a cavallo, dopo quello dello scorso gennaio in cui era stata investita dal suo Wally.

A cura di Elisabetta Murina

Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, ha avuto un altro incidente a cavallo. Lo scorso gennaio era stata travolta dal suo Wally mentre stava galoppando ed stata ricoverata in ospedale, riportando un "trauma cranico non commotivo e policontusioni". A raccontare quanto successo è stato marito attraverso il suo profilo Instagram.

La dinamica dell'incidente

Francesco Facchinetti ha raccontato via Instagram lo spiacevole episodio capitato alla moglie Wilma con il suo cavallo: "Purtroppo oggi Wally è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui". Wilma quindi sarebbe caduta insieme al suo Wally, che avrebbe sbagliato l'atterraggio dopo un salto. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi, anche se Facchinetti fa sapere che "nella caduta Wilma si è fratturata l'omero, la devono operare". Per il momento la diretta interessata non si è ancora esposta sui social, preferendo forse affidare al marito il racconto dell'accaduto.

Il primo incidente a cavallo

Solo qualche mese fa, Wilma Faissol era stata protagonista di un altro incidente a cavallo, che rischiava di avere gravi conseguenze. Durante una cavalcata in campagna, Wally è inciampato, facendola cadere e travolgendola in pieno. Dopo aver trascorso la notte in codice rosso all'ospedale, lady Facchinetti e il marito hanno fatto sapere che i danni riportati non erano gravi e hanno poi raccontato la dinamica attraverso il loro profilo Instagram: