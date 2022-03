La moglie di Francesco Facchinetti si opera dopo la caduta a cavallo, le prime foto post intervento La moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, ha avuto un brutto incidente a cavallo che le ha causato la frattura dell’omero, costringendola a sottoporsi a un intervento chirurgico. Le prime foto dopo l’intervento e le dolci parole pubblicate sui social dal marito.

La moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Helena Faissol, ha avuto un altro brutto incidente a cavallo dopo quello dello scorso gennaio. "Wally ha perso l'equilibrio mentre andava e si è spantegato a terra. Ho fratturato l'omero", ha scritto Lady Facchinetti sui social, mostrandosi insieme al marito dopo l'operazione alla quale si è sottoposta. Ed è stato proprio lui a pubblicare le foto delle fratture, accompagnato da un tenero messaggio rivolto alla sua dolce metà.

Il messaggio di Francesco Facchinetti

Con un tenero post pubblicato sul suo profilo Instagram, Francesco Facchinetti ha fatto sentire tutta la sua vicinanza alla moglie Wilma, ricoverata in ospedale per una frattura all'omero provocata dalla recente caduta a cavallo. "Pensavo di essere io quello con le cicatrici ma anche in questo, come in tutto, è migliore di me", ha scritto il conduttore, accompagnando il messaggio ad alcune foto che mostrano le fratture della moglie. E ha poi aggiunto: "Presto torneremo a casa dai bimbi che non vedono l'ora di vedere la mamma".

La dinamica dell'incidente

Era stato proprio Facchinetti a raccontare per primo sui social la dinamica dell'incidente a cavallo della moglie, che è avvenuto a poco più di un mese di distanza dall'ultima volta, quando il suo Wally l'ha praticamente investita. Questa volta, il cavallo sarebbe atterrato male da un salto, facendo cadere anche Lady Facchinetti. "Purtroppo oggi Wally è atterrato male da un salto ed è caduto, e la Wilma con lui", ha scritto il conduttore, aggiungendo anche quali erano state le conseguenze: "Wilma si è fratturata l'omero, la devono operare".