Wilma Faissol investita dal cavallo su cui galoppava: come sta la moglie di Francesco Facchinetti La moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, è stata investita dal cavallo su cui galoppava: il casco si è sganciato ed è stata colpita alla testa, per fortuna sta bene.

A cura di Gaia Martino

Wilma Helena Faissol, la moglie di Francesco Facchinetti, è stata vittima di uno spiacevole incidente a cavallo. La brasiliana era in campagna, al galoppo del suo cavallo, quando quest'ultimo è inciampato, l'ha fatta cadere e l'ha travolta in pieno. Dopo aver trascorso la notte con dolori e visite in due ospedali diversi, in codice rosso, ed essersi è sottoposta a diversi esami neurologici, come ha raccontato il marito nelle IG story, i danni riportati non sono gravi. "Trauma cranico non commotivo e policontusioni" ha scritto Wilma su Instagram a corredo di una foto che la ritrae stanca e ferita al mento ma con le mani in segno di vittoria. Questa mattina, nel giorno del suo compleanno, ha raccontato ai suoi follower la dinamica dell'incidente.

La dinamica dell'incidente

Wilma Helen Faissol lo chiama ‘miracolo‘ l'esito finale del suo incidente. La caduta dal cavallo è stata molto pericolosa e poteva provocare gravi danni soprattutto alla testa. La moglie di Francesco Facchinetti ha raccontato attraverso le sue Instagram stories, nelle ultime ore, la dinamica dell'incidente:

Eravamo in campagna al galoppo e c'era una piccola discesa. Il cavallo è inciampato, è andato in avanti. Io ho cercato di aggrapparmi ma sono scivolata e sono caduta sotto di lui, così mi ha investito. Mi sono sentita come in un frullatore. Il mio casco si è sganciato, non so come sia possibile.

Ha poi fatto sapere che il cavallo sta bene: "Non gli è successo nulla".

Lo spavento di Francesco Facchinetti

Francesco Facchinetti è stato tutta la notte al fianco di sua moglie Wilma. Dopo essersi tranquillizzato con i risultati degli esami, questa mattina ha spiegato che l'esito dell'incidente è andato meglio del previsto: