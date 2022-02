Francesco Facchinetti arrestato in Honduras e fermato in Nicaragua: “Succedono tutte a me” Francesco Facchinetti ha raccontato durante il suo isolamento post positività al Covid, alcuni aneddoti del suo passato. Il giudice del Cantante Mascherato, è stato arrestato in Honduras e fermato in Nicaragua quando faceva l’inviato dell’Isola dei Famosi.

A cura di Ilaria Costabile

Francesco Facchinetti si trova in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19 e, infatti, nella scorsa puntata de "Il Cantante Mascherato" non era in studio. In questi giorni trascorsi nell'attesa di tornare nuovamente negativo, il giudice dello show ha raccontato alcuni aneddoti del suo passato, relativi al periodo in cui era stato scelto come inviato all'Isola dei Famosi. L'ex deejay rivela di essere stato arrestato in Honduras e fermato in Nicaragua.

L'arresto in Honduras

Il conduttore ha raccontato che nel 2006, quando era stato scelto da Simona Ventura come inviato del reality show, a causa di un fraintendimento è stato fermato dalla polizia del luogo e addirittura portato in carcere:

Mi avete chiesto in tanti perché mi hanno arrestato in Honduras. Intanto vi dico che è tutto verissimo. Stiamo parlando del 2006 e all’epoca l’Honduras era un paese molto violento, non so oggi come sia, ma quando ci sono stato io era quella la situazione. Noi eravamo in una cittadina dove tu non potevi girare da solo perché era pericolosissimo. C’erano due gang la 18 e i Mucha M, che andavano in giro con le armi a rapinate, sparare e far fuori la gente. I 18 come segno di riconoscimento avevano un grosso 18 tatuato sul petto, io ho un 8 davvero grosso sul petto e mentre camminavo sulla spiaggia la Polizia mi ha visto il tatuaggio e hanno pensato fossi un killer di questa banda 18. Così mi hanno preso e mi hanno portato in commissariato. Poi dopo un po’ quelli de L’Isola dei Famosi sono dovuti venire a prendermi e hanno spiegato ai poliziotti che non ero un pericoloso criminale dell’Honduras, ma che ero l’inviato della trasmissione. Però è andata a finire bene e mi hanno liberato.

Francesco Fachinetti fermato in Nicaragua

Ma a quanto pare le disavventure, sempre a causa dell'Isola dei Famosi, non finiscono qui. Ai suoi fan, infatti, racconta di essere stato fermato anche in Nicaragua, per altri motivi per i quali è stato anche perquisito, perché le forze dell'ordine da cui era stato fermato, una volta saputa la provenienza, da Bergamo, pensavano rientrasse in un giro di narcotraffico: