La figlia di Geri Halliwell punta a diventare una scrittrice, l'ex popstar la elogia: "È un vero talento" La figlia 18enne di Geri Halliwell, Bluebell, ha preso le distanze dalla vita spettacolare della madre, preferendo dedicarsi allo studio della letteratura e non alla musica. L'ex popstar ha rivelato che la ragazza sia un vero e proprio talento, che potrebbe superarla in fatto di scrittura, dal momento che anche lei è diventata autrice di romanzi.

A cura di Ilaria Costabile

Sebbene la carriera da Spice Girl sia ormai un ricordo, nemmeno troppo lontano dal momento che in questi anni sono state organizzate varie reunion, Geri Halliwell ha ormai la strada spianata nel mondo dell'editoria, dopo la pubblicazione di alcuni romanzi young adult che le hanno portato non poca fortuna, e sembra proprio che sua figlia Bluebell voglia seguire le sue orme, ma non nel mondo del canto.

La carriera da futura scrittrice

In un'intervista rilasciata al Sunday Times è stata proprio l'ex cantante a rivelarlo, dicendo di essere fiera di risultati di sua figlia, impegnata nello studio di letteratura inglese all'Università: "È davvero una scrittrice talentuosa" ha dichiarato Halliwell, che ha poi aggiunto che quasi potrebbe farle concorrenza nella scrittura di romanzi, dal momento che lei stessa ha ormai battuto questa strada. Bluebell, 18 anni, non è stata vista spesso in compagnia della madre, che partecipa abitualmente ad eventi pubblici, anzi, è piuttosto riservata e preferisce stare quanto più tempo possibile lontano dai riflettori: "Mia figlia adora cucinare, ci piace cenare a casa tutti insieme" ha rivelato in un'altra intervista l'ex Spice. Anche sui social, la ragazza, sembra non essere particolarmente attiva, di fatti le poche foto che la ritraggono sono pubblicate sui profili social della madre e del suo secondo marito, Chris Horner.

Il tormentato rapporto di Bluebell con il padre biologico

Bluebell è nata dal rapporto di Geri Halliwell con lo sceneggiatore hollywoodiano Sacha Gervasi. Una relazione durata solo sei settimane, durante la quale è stata concepita la bambina. In un'intervista, la popstar rivelò di aver cresciuto sua figlia come una "madre single", dal momento che non c'è mai stato un vero rapporto con Gervasi che, infatti, pare si sia disinteressato completamente, anche se in passato qualcuno ha ipotizzato che Halliwell si sia allontanata dall'America, volando nel Regno Unito, per evitare che lui potesse avanzare dei diritti genitoriali sulla figlia. Ad ogni modo, Christopher Horner, attuale marito dell'ex Spice Girl, è diventato a tutti gli effetti il padre putativo della giovane Bluebell, standole accanto nei momenti più importanti della sua crescita.