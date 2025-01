video suggerito

La dedica di Tommaso Stanzani al fidanzato Oreste Gaudio: "Ti amo, sono grato di averti al mio fianco" Tommaso Stanzani è innamorato del ballerino Oreste Gaudio. In queste ore, gli ha rivolto una romantica dedica. La replica del suo compagno non si è fatta attendere.

A cura di Daniela Seclì

Il ballerino ed ex volto di Amici Tommaso Stanzani è felicemente fidanzato con Oreste Gaudio, anche lui ballerino. In occasione del compleanno del suo compagno, Stanzani ha voluto rivolgergli un augurio sul suo profilo Instagram. La replica di Oreste Gaudio non si è fatta attendere.

Tommaso Stanzani innamorato di Oreste Gaudio, la dedica per il fidanzato

Oreste Gaudio è un ballerino che lavora anche in tv in trasmissioni come BellaMà di Pierluigi Diaco. In queste ore ha festeggiato il suo trentesimo compleanno. Il suo fidanzato, Tommaso Stanzani, ha celebrato questa ricorrenza sui social, pubblicando una foto di coppia con la torta e accompagnando lo scatto con una romantica dedica:

Sei una persona incredibile, generosa e con un cuore grande. Ogni momento con te è un sorriso, una risata, un’emozione condivisa, e non posso fare a meno di sentirmi grato per averti al mio fianco. Ti auguro un anno straordinario, pieno di felicità, amore e tutte le cose più belle che meriti. Ti amo Oreste.

Oreste Gaudio ha replicato con parole altrettanto dolci: "Amore grazie a te per far parte della mia vita! Sei speciale. Ti amo".

Nel passato di Tommaso Stanzani la relazione finita con Tommaso Zorzi

Tommaso Stanzani è stato sentimentalmente legato a Tommaso Zorzi prima della relazione con Oreste Gaudio. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair lo scorso anno, Zorzi ha confidato che la relazione è finita a causa sua:

Non è successo un fatto eclatante, ma senz'altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso. Dalle cose più stupide alla cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto. Sono un pochino narcisista, è evidente. Però ci sto lavorando, considerando anche che mi conosco come le mie tasche.