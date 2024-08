video suggerito

La dedica di Marisol per il compleanno di Petit: "Sei capitato nel periodo più bello della mia vita" Marisol e Petit sono sempre più innamorati. In occasione del compleanno del cantante, la ballerina gli ha dedicato un pensiero condiviso sul suo profilo Instagram.

Marisol e Petit sempre più innamorati. La coppia nata ad Amici non perde occasione per mostrare quanto sia forte il legame che li unisce. Nel giorno del compleanno di Petit, la cantante gli ha dedicato un post con all'interno alcune foto insieme accompagnato da una dolce dedica.

Le parole di Marisol per Petit

Foto allo specchio, in cui mostrano i volti stanchi o felici, vicini in aereo o stretti in un abbraccio. Sono questi alcuni degli scatti presenti nel carosello pubblicato sui social da Marisol. La ballerina ha condiviso alcuni spaccati della loro vita sentimentale per fare gli auguri di compleanno al cantante: "Sei capitato nel periodo più bello della mia vita, e anche tu lo hai reso tale… Solo grazie". Petit, che ha compiuto 19 anni, ha lasciato la risposta nei commenti: "Ti amo vita mia".

L'amore tra Marisol e Petit

Di recente Marisol e Petit hanno trascorso le vacanze insieme in Sardegna. I due hanno condiviso scatti in cui prendevano il sole, si baciavano e ridevano complici. Il loro amore è nato all'interno del programma Amici e Marisol, ospite del podcast di Lorella Cuccarini, parlava del sentimento che la lega al cantante: "Mi sono resa conto che quando stavo con lui, stavo bene. Lui mi dava sicurezza, mi trasmetteva leggerezza. Mi ha fatto prendere il percorso in modo diverso, è stato fondamentale. Mi fa morire dal ridere, emana energie positive". Sulla loro vita insieme dopo il talent, aggiungeva: "Adesso va meglio di quando eravamo dentro. Lui si adatta a tutto e anch'io. In casetta ci capitava di discutere per cose inutili, perché abbiamo caratteri simili. Abbiamo iniziato la nostra relazione dalla convivenza a 18 anni, è molto strano". Ospite a Verissimo, la coppia aveva già accennato a cosa fosse successo tra loro subito dopo la scuola: "Appena siamo usciti ci siamo subito organizzati per vederci. Staremo insieme qualche giorno. All'inizio sarà un po' difficile, ma troveremo gli incastri giusti per stare insieme".