La cantante Tosca Donati si è sposata: le foto del matrimonio con Massimo Venturiello Tosca Donati si è sposata con Massimo Venturiello. I due si sono uniti con rito civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tosca Donati si è sposata. La cantante e attrice è convolata a nozze con il compagno Massimo Venturiello, attore e regista teatrale. I due si sono uniti con rito civile. Nel post condiviso su Instagram dalla cantante, si legge una romantica dedica: "Quando il mondo ti ricorda che sei al mondo…".

Il matrimonio tra Tosca e Massimo Venturiello

"Quando il mondo ti ricorda che sei al mondo…" e poi la data delle nozze: 20 giugno 2024. È con queste parole che Tosca Donati ha annunciato ai suoi followers di essersi unita in matrimonio con l'attore Massimo Venturiello. Nel post condiviso su Instagram la cantante ha pubblicato un carosello di foto insieme al marito (entrambi sono vestiti di bianco): una foto delle loro mani con la fede al dito, i due di spalle di fronte all'officiante e poi la coppia abbracciata e ricoperta da confetti. Tra i tanti commenti di congratulazione si leggono i messaggi di auguri di Luciana Littizzetto, Drusilla Foer e Francesca Fialdini.

L'amore tra Tosca Donati e Massimo Venturiello

Sia Massimo Venturiello che Tosca hanno la passione per il cinema, tutti e due hanno alle spalle una carriera da attori. Da molti anni, dunque, condividono non solo un legame sentimentale ma anche un sodalizio artistico. Il debutto di Massimo Venturelli è avvenuto a teatro, ha messo in scena, diretto e interpretato sul palcoscenico rivisitazioni teatrali de Il grande dittatore di Charlie Chaplin e La strada di Federico Fellini, in cui ha recitato anche Tosca. La cantante è stata al suo fianco anche in altre diverse opere, come L'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, Gastone di Ettore Petrolini, Il borghese gentiluomo di Molière. Tosca al Festival di Sanremo 2007 Tosca portò in gara una canzone scritta da Massimo Venturiello: Il terzo fuochista. La coppia duettò anche sul palco dell'Ariston.

