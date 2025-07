Katy Perry beccata con l’ex premier canadese Justin Trudeau, i due a cena a un mese dalla rottura da Orlando Bloom

Katy Perry e l'ex premier canadese Justin Trudeau sono stati avvistati insieme a Montreal: i due erano si sono goduti una cena a base di aragosta e dopo hanno ringraziato personalmente lo chef. Solo un mese fa, la star americana aveva annunciato la rottura da Orlando Bloom, al quale è stata legata sentimentalmente per circa nove anni.

Katy Perry e Justin Trudeau avvistati insieme a cena

A riportare l'indiscrezione è People, che apprende che la pop star e l'ex primo ministro canadese sono usciti a cena insieme a Montréal lunedì 28 luglio, appena un mese dopo la fine del fidanzamento tra Perry e Orlando Bloom. I due sono stati visti mangiare al ristorante "Le Violon". Successivamente, hanno incontrato lo chef Danny Smiles durante la cena e si sono diretti in cucina dopo il pasto per ringraziare il personale. Secondo TMZ, inoltre, i due hanno gustato cocktail e diversi piatti gourmet, tra cui uno a base di aragosta. L'ex premier si è separato da sua moglie Sophie Grégoire ad agosto 2023, dopo 18 anni di matrimonio. La coppia, in quell'occasione, parlò di una "separazione amichevole" per il bene dei figli.

La storia con Orlando Bloom e la rottura

Katy Perry e Orlando Bloom avevano iniziato la loro storia d'amore nove anni fa e qualche anno dopo, lui le aveva anche chiesto di sposarlo. La loro storia d'amore sembrava procedere a gonfie vele e infatti, nel 2020, sono diventati per la prima volta genitori della piccola Daisy Dove, che ad agosto compirà 5 anni, ed è per lei che cercheranno di mantenere un rapporto sereno. Col tempo, la gestione della loro vita lavorativa aveva reso difficile mantenere armonia nella relazione, nella quale si erano accumulate tensioni che, poi, sono sfociate nella decisione di chiudere definitivamente. Scelta che è stata ufficializzata poco più di un mese fa dai loro rispettivi agenti.