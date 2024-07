video suggerito

Kate Hudson rivela: “Matthew McConaughey ha un odore che senti a un miglio di distanza” L’attrice rivela un dettaglio imbarazzante dell’attore risalente al periodo di “Tutti pazzi per l’oro”, ma poi si corregge: “Non l’ho costretto a usare il deodorante”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Correva l'anno 2008 e Kate Hudson e Matthew McConaughey condividevano il set per la commedia Tutti pazzi per l'oro. D'un tratto, durante le riprese, l'attrice fece una richiesta di natura "personale" al bell'attore, come è emerso da un'intervista rilasciata proprio dal Rust Cohle di True Detective: "Lei portava sempre dietro una pietra di sale, che è un deodorante naturale e mi fa: ‘Per favore, potresti metterlo?'. Io? Non ho mai usato né acqua di colonia, né deodorante". Lei, in un podcast, però smentisce anche se ammette che Matthew McCounaghey non ha esattamente un grande odore.

La rivelazione di Kate Hudson

Kate Hudson, ospite dello show “Watch What Happens Live with Andy Cohen", ha risposto alle curiosità degli utenti che hanno tirato fuori nuovamente questa leggenda metropolitana. Allora, l'attrice ha negato di aver costretto Matthew McConaughey a usare qualsiasi tipo di deodorante, spiegando di non averne usati nemmeno lei: "Nessuno di noi due usava deodoranti particolari". Poi, però, ha aggiunto: "Eravamo così vicini, la questione è che l'odore di Matthew McConaughey puoi sentirlo a un miglio di distanza". Colpito e affondato, il povero Matthew.

Tutte le volte che Matthew McConaughey e Kate Hudson hanno condiviso il set

Kate Hudson e Matthew McConaughey hanno condiviso due volte il grande schermo: la prima volta risale al 2003 con il film "Come farsi lasciare in 10 giorni"; il secondo, nel 2008, appunto è "Tutti pazzi per l'oro". Il primo film segue le avventure del pubblicitario Benjamin Barry, interpretato da Matthew McConaughey, che scommette di riuscire a far innamorare qualsiasi donna, puntando la giornalista Andie Anderson (Kate Hudson), che invece vuole scrivere una rubrica su come far scappare via un uomo in 10 giorni. Il film incassò più di 210 milioni di dollari. "Tutti pazzi per l'oro" invece riunisce la fortunata coppia in un film a metà strada tra una commedia romantica e un'avventura: una coppia divorziata si ritrova in un paradiso tropicale alla ricerca di un tesoro nascosto. Gli incassi: 11 milioni di dollari.