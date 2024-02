Joseph Rossetti innamorato di Monia La Ferrera, si tatua sul collo la data in cui si sono conosciuti Joseph Carter Rossetti e Monia La Ferrera hanno deciso di rendere indelebile il loro rapporto: il ragazzo, fratello di Greta al Grande Fratello, si è tatuato sul collo la data in cui ha conosciuto la fidanzata (29 gennaio). “Io sulla tua pelle ci passo la vita”, ha scritto nel condividere su Instagram lo scatto del tatuaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Joseph Carter Rossetti e Monia La Ferrera, rispettivamente fratello di Greta Rossetti e ex fidanzata di Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Dopo essere usciti allo scoperto solo qualche settimana fa, i due hanno deciso di rendere indelebile il loro legame. Il ragazzo, infatti, si è tatuato sul collo la data in cui si sono conosciuti.

Il nuovo tatuaggio di Joseph Rossetti: la data in cui ha conosciuto Monia

Anche se la loro storia è iniziata da meno di un mese, la coppia fa decisamente sul serio. E lo dimostra non solo il fatto di essere usciti praticamente subito allo scoperto, in occasione di San Valentino, ma anche un gesto romantico di Joseph Rossetti. Il ragazzo si è infatti tatuato sul collo una data, il 29 gennaio, quella in cui ha visto per la prima volta Monia nei corridoi degli studi del Grande Fratello, dal quale lei era appena stata eliminata. Un colpo di fulmine che li ha portati a essere più innamorati e affiatati che mai. "Io sulla tua pelle ci passo la vita", ha scritto Rossetti nel condividere su Instagram la prima foto del tatuaggio, vale a dire un romantico scatto che lo ritrae di spalle mentre la mano di lei lo accarezza. Una insolita coincidenza, che in molti utenti hanno notato, è che anche Greta Rossetti si era fatta un tatuaggio sul braccio (I tuoi occhi, la mia cura) con Mirko Brunetti, suo ex, solo qualche settimana dopo essere uscita con lui da Temptation Island.

L'amore tra Joseph Rossetti e Monia La Ferrera: come si sono conosciuti

Monia e Joseph sono usciti allo scoperto in occasione di San Valentino, quando al Grande Fratello Rebecca Staffelli ha rivelato al pubblico e ad Alfonso Signorini di averli visti insieme, mano nella mano. Il conduttore a quel punto ha chiesto alla donna se avesse già un legame in atto con Massimiliano Varrese, ma lei ha smentito: "Abbiamo chiuso la relazione dentro la Casa". Poi ha confermato il gossip, specificando che "non c'è niente da nascondere". Sempre in studio, La Ferrera ha raccontato come è nato l'amore: "Avete fatto voi da Cupido. La sera in cui sono uscita dalla Casa, lui era qui per Greta. Ci siamo incrociati in corridoio. È stato un colpo di fulmine. Adesso stiamo insieme, ci stiamo conoscendo. Ho trovato il principe azzurro tatuato. Me lo meritavo".