Joseph Rossetti difende la relazione con Monia La Ferrera dalle critiche: "Non è inventata, curatevi" Joseph Carter Rossetti è intervenuto via TikTok per difendere dalle critiche la sua relazione con Monia La Ferrera. I due, rispettivamente ex di Massimiliano Varrese e fratello di Greta al Grande Fratello, sono usciti allo scoperto solo poco tempo fa. "Perché dovrebbe essere inventata la nostra storia?", ha detto il ragazzo.

A cura di Elisabetta Murina

Joseph Carter Rossetti difende la storia d'amore con Monia La Ferrera. Tra i due, rispettivamente ex di Massimiliano Varrese se e fratello di Greta al GF, è stato un colpo di fulmine e per questo hanno deciso di uscire subito allo scoperto. Tuttavia, non sono mancate le critiche nei confronti della loro relazione, che hanno spinto il ragazzo a intervenire sui social.

"La mia storia con Monia non è inventata, mai avuto un colpo di fulmine?"

Con un breve video pubblicato su TikTok, Joseph Rossetti ha voluto rispondere a tutti coloro che sostengono la sua storia con Monia sia inventata: "Ma come fa a essere inventata la storia tra me e Monia? Spiegatemelo. E soprattutto perché dovrebbe essere inventata? Voi non avete mai avuto nella vita un colpo di fulmine?". Il fratello di Greta Rossetti ha spiegato che non esiste nessun motivo per cui la loro relazione dovrebbe essere falsa, anzi, è stato amore a prima vista: "Non c’è mai stata una persona che vi ha preso fin da subito e avete fatto follie? I miei si sono conosciuti e io sono nato in sei mesi. Il mondo è sempre stato così, anche meno, curate le vostre malattie". Rossetti ha concluso: "Ve lo giuro siete esagerati, detto questo viva l’amore, innamoratevi, fate pazzie, sposatevi e rilassatevi".

La storia d'amore tra Monia e Joseph

Monia e Joseph sono usciti allo scoperto in occasione di San Valentino, quando al Grande Fratello Rebecca Staffelli ha rivelato al pubblico e ad Alfonso Signorini di averli visti insieme, mano nella mano. Il conduttore a quel punto ha chiesto alla donna se avesse già un legame in atto con Massimiliano Varrese, ma lei ha smentito: "Abbiamo chiuso la relazione dentro la Casa". Poi ha confermato il gossip, specificando che "non c'è niente da nascondere". Sempre in studio, La Ferrera ha raccontato come è nato l'amore: "Avete fatto voi da Cupido. La sera in cui sono uscita dalla Casa, lui era qui per Greta. Ci siamo incrociati in corridoio. È stato un colpo di fulmine. Adesso stiamo insieme, ci stiamo conoscendo. Ho trovato il principe azzurro tatuato. Me lo meritavo".