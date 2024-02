Monia La Ferrera ha una relazione con Joseph, fratello di Greta Rossetti: “Il mio principe tatuato” Pronta la reazione di Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello: “Un altro palo per Massimiliano Varrese, non me la sento di dirglielo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Romantico colpo di scena al Grande Fratello. Una ex concorrente di questa edizione si è innamorata del fratello di un'altra gieffina. Stiamo parlando di Monia La Ferrera e Joseph Rossetti, fratello di Greta. Il gossip è stato svelato nel corso della puntata del reality trasmessa mercoledì 14 febbraio. La diretta interessata ha confermato.

Monia La Ferrera e Joseph Rossetti, Rebecca Staffelli svela la relazione

"Ho saputo di un San Valentino molto particolare per un'ex concorrente del Grande Fratello, ve ne parlerò questa sera in puntata": con queste parole affidate a una storia su Instagram, Rebecca Staffelli ha anticipato che in diretta avrebbe svelato un gossip succulento. Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l'occasione e le ha chiesto conto delle sue parole. Così, Staffelli ha spiegato:

Mi è arrivata questa segnalazione da alcuni amici di Monza. Io ho vissuto a Monza per un periodo della mia vita e quindi conosco diverse persone. E proprio tra le vie di quella cittadina, una nostra ex concorrente camminava mano nella mano con un'altra persona.

Quindi ha svelato che si trattava di Monia La Ferrera, che è apparsa spiazzata: "Scoprite tutto, come fate?".

Monia La Ferrera conferma e svela come è nata la relazione con il fratello di Greta

Alfonso Signorini ha chiesto a Monia La Ferrera se non fosse già legata a Massimiliano Varrese, ma lei ha smentito: "Con Massimiliano abbiamo chiuso la relazione dentro la casa". Poi, ha confermato il gossip: "Confermo, non c'è niente da nascondere". Rebecca ha spiegato che l'uomo che fa battere il cuore a Monia è Joseph Rossetti, il fratello della concorrente Greta Rossetti. La Ferrera ha raccontato come è nata la loro relazione:

Avete fatto voi da Cupido. La sera in cui sono uscita dalla Casa, lui era qui per Greta. Ci siamo incrociati in corridoio. È stato un colpo di fulmine. Adesso stiamo insieme, ci stiamo conoscendo. Ho trovato il principe azzurro tatuato. Me lo meritavo.

Alfonso Signorini lapidario: "Un altro palo per Massimiliano, non me la sento di dirglielo".