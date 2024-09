video suggerito

Jennifer Lopez e P.Diddy di nuovo insieme, la reazione della madre di lei torna virale: “È finita” Dopo le notizie di gossip che parlano di un riavvicinamento tra Jennifer Lopez e Sean Combs (P.Diddy già Puff Daddy) spunta una reazione della madre di lei in un video del 2015: “È finita”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le notizie di gossip si rincorrono. Da quando Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati, non c'è giorno in cui non vengono diffusi nuovi pettegolezzi sul conto della regina del mondo latino. Adesso si parla, addirittura, di una nuova relazione tra la Lopez e P.Diddy (ex Puff Daddy), nome d'arte di Sean Combs. Fu una storia che dire complicata è usare un eufemismo. Sulla base proprio di questo, è riemerso un video nel quale la madre di Jennifer Lopez, Guadalupe, interveniva in diretta durante una puntata di "The Wendy Williams Show”, dove rese chiarissimo il concetto che non avrebbe mai approvato un ritorno di fiamma tra i due.

La reazione della madre a un possibile ritorno di fiamma tra Jennifer Lopez e Sean Combs

In quel video, datato 2015, si vede la conduttrice che spinge Jennifer Lopez a parlare di P. Diddy: "Pensavo che in un certo senso ti vedrei bene a tornare con Puffy". A quel punto, Wendy Williams guarda verso il pubblico dove seduta in prima fila c'è proprio la madre di Jennifer Lopez, quasi come se si aspettasse una sua reazione che infatti non tardò ad arrivare. Guadalupe Lopez faceva un gesto classico con la mano: "È finita!". Jennifer Lopez a quel punto, prese la parola: "È pazzesco, tutti si sono scatenati. Avevano tutti qualcosa da dire”. La conduttrice: "È evidente, ognuno ha un'opinione". Poi: "Allora niente Puffy?". E la Lopez confermò: “Niente Puffy”. E fine della storia.

Jennifer Lopez e "Puff Diddy" Sean Combs furono arrestati insieme

Jennifer Lopez e Sean "Puff Diddy" Combs sono stati insieme per due anni. Uno dei picchi della loro relazione burrascosa fu l'arresto per entrambi. Era il 27 dicembre del 1999, la coppia stava facendo festa al Club New York e furono sparati dei colpi di pistola durante una rissa in cui Combs era coinvolto. Il bilancio fu di tre feriti. Combs e la Lopez scapparono via in auto, ma furono fermati dopo aver passato un semaforo rosso e quindi arrestati.