Jennifer Lawrence mamma bis: è nato il secondo figlio con Cooke Maroney

Jennifer Lawrence è diventata mamma per la seconda volta. L'attrice, 34 anni, ha dato alla luce il suo secondogenito, nato dall'amore con il marito Cooke Maroney, 40 anni. A darne l'annuncio People.

È risaputo che Jennifer Lawrence e suo marito Cooke Maroney preferiscano tenere la loro vita privata lontano dai riflettori. In queste ore, però, la notizia dell'arrivo del loro secondogenito è rimbalzata sui social e riportata dalla stampa estera. La coppia, contattata da People, non ha rilasciato dichiarazioni e al momento non si è a conoscenza del nome del piccolo. I due sono già genitori di Cy, nato nel febbraio del 2022. La loro relazione è iniziata nel giugno del 2018, quando si sono conosciuti grazie a un'amica dell'attrice e nell'ottobre del 2019 sono convolati a nozze.

Intervistata da Vogue, Jennifer Lawrence aveva parlato del suo rapporto con la maternità:

È così spaventoso parlare di maternità. Solo perché è così diversa per ognuno. Se dico, È stato meraviglioso fin dall'inizio, alcune persone potrebbero pensare, "Non è stato meraviglioso per me all'inizio", e sentirsi male. Per fortuna ho tante amiche che sono state sincere. Che mi dicevano: "È spaventoso". Potresti non connetterti subito. Potresti non innamorarti subito. Quindi mi sentivo preparata a essere indulgente.