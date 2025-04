video suggerito

L’ex di Uomini e Donne Cecilia Zagarrigo mamma bis: “Il mio cuore è rinato una seconda volta” Cecilia Zagarrigo con un post su Instagram ha annunciato la nascita della seconda figlia con Moreno Casamassima: “Il mio cuore è rinato una seconda volta” ha scritto l’ex volto di Uomini e Donne a corredo della prima foto con Matilde, la seconda figlia dopo Mia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex volto di Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo, è diventata mamma per la seconda volta. Con un post pubblicato su Instagram lei e il compagno, Moreno Casamassima, hanno annunciato la nascita di Matilde, nata stamattina. "Il mio cuore è rinato una seconda volta" ha scritto l'influencer che ha avuto la prima figlia nel 2022.

L'annuncio di Cecilia Zagarrigo mamma bis

"15/4/25 ore 10.03. Il mio cuore è rinato una seconda volta. Benvenuta al mondo piccola Matilde. Mamma, papà e Mia ti amano alla follia": con queste parole scritte nella didascalia di un post a corredo della prima foto dopo il parto, Cecilia Zagarrigo ha annunciato la nascita della seconda figlia, Matilde, arrivata tre anni dopo la nascita della prima, Mia.

L'ex volto di Uomini e Donne ha ricevuto tanti messaggi di auguri anche da volti noti del dating show tra cui Arianna Cirrincione. Cecilia Zagarrigo è ricordata dal pubblico televisivo come ex fidanzata di Carlo Pietropoli, ex tronista che la scelse dopo la pandemia da Coronavirus. La loro scelta, infatti, fu insolita: comunicò i suoi sentimenti alla sua corteggiatrice attraverso una barriera di plexiglass che li teneva separati. Dopo la rottura, la Zagarrigo ha ritrovato l'amore tra le braccia del suo amico di lunga data, Moreno Casamassima.

L'amore con Moreno Casamassima e le figlie

Cecilia Zagarrigo questa mattina ha dato alla luce la seconda figlia, Matilde, nata tre anni dopo Mia, allargando la famiglia insieme a Moreno Casamassima, suo caro amico nonché socio in affari prima che diventasse il suo compagno e papà dei suoi figli. A fine marzo a lui dedicò un lungo messaggio d'amore nel quale ha elencato i motivi per i quali si è innamorata di lui. "Mi sono innamorata di te perché hai preso il mio cuore e l’hai fatto rinascere. Oggi, dopo quasi 4 anni, Più ti guardo e più mi innamoro. Grazie per essere l’uomo che ho sempre desiderato, Grazie per darmi ogni giorno tutto l’amore del mondo, grazie per avermi scelto come la mamma delle tue bambine, Grazie perché sei riuscito a farmi ricredere sull’amore, quello vero, pulito e sincero. Ti amo sopra ogni cosa", le parole.