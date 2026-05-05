Jay-Z, Beyoncé e Blue Ivy al Met Gala 2026: la famiglia Carter si presenta tutta insieme sul red carpet

Al Met Gala 2026 Beyoncé è tornata dopo 10 anni con un abito-scheletro di cristalli. Al suo fianco Jay-Z e la figlia Blue Ivy, 14 anni, al debutto sul red carpet più esclusivo del mondo.

Ma che bella famiglia ai MET Gala! Parliamo di Jay-Z, Beyoncé e la loro figlia Blue Ivy. Il trio ha rubato la scena, ma lo hanno fatto soprattutto madre e figlia con abiti che meritavano il red carpet.

La famiglia Carter ha fatto il suo ingresso al Metropolitan Museum of Art di New York come un'unica formazione compatta: Jay-Z alla sinistra, Beyoncé al centro con un abito-scheletro tempestato di cristalli, e Blue Ivy a destra, 14 anni appena, al suo debutto assoluto sull'evento di moda più esclusivo del pianeta.

Un ritorno atteso da dieci anni

Beyoncé mancava dal Met Gala da un decennio. Quest'anno è tornata nel ruolo di co-presidente della serata, e ha scelto di farlo con un look che difficilmente passerà inosservato negli archivi della manifestazione. Il tema dell'edizione 2026 era "Costume Art", e lei ha interpretato il concetto alla lettera: un abito a sirena firmato Olivier Rousteing, con corpetto che riproduce la gabbia toracica umana attraverso migliaia di cristalli, completato da un maxi mantello di piume e da un copricapo realizzato con diamanti Chopard.

Blue Ivy al debutto: 14 anni e già sul red carpet più difficile del mondo

La vera novità della serata, però, è Blue Ivy. La primogenita di Beyoncé e Jay-Z ha 14 anni e ha potuto accedere all'evento, che normalmente è vietato ai minorenni, in virtù dello status della madre come co-presidente. Anche per lei ha lavorato Ty Hunter, che ha costruito un completo total white custom Balenciaga: abito strapless con gonna voluminosa, giacca coordinata e scarpe gioiello firmate Jimmy Choo, interamente ricoperte di cristalli, in un rimando esplicito a Cenerentola.

Silenzioso, in abito scuro, Jay-Z ha chiuso la triade familiare senza rubare la scena. La sua presenza al Met Gala non era inedita, ma fotografarlo in mezzo alle due donne di casa (la moglie in versione scheletro di cristalli, la figlia in bianco principesco) ha prodotto uno dei frame più dibattuti della serata.