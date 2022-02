Ivano Marescotti si sposerà per la terza volta, la futura moglie è una sua ex allieva L’attore Ivano Marescotti, 76 anni, ha annunciato che la prossima primavera si sposerà con Erika Leonelli, sua ex allieva, di 28 anni più giovane. L’annuncio del terzo matrimonio è arrivato a pochi giorni dalla decisione di volersi ritirare dalle scene.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo aver annunciato il ritiro dalle scene, Ivano Marescotti, 76 anni, ha dato un'altra notizia sulla sua vita: in primavera convolerà a nozze per la terza volta. L'attore si sposerà con Erika Leonelli, 48 anni, una sua ex allieva e oggi responsabile delle questioni legali in un'azienda di Ravenna.

L'annuncio del terzo matrimonio

Non molto tempo fa, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, l'attore aveva annunciato la decisione di volersi ritirare dalle scene. Una scelta che è arrivata dopo una lunga carriera nel mondo del cinema, del teatro e della televisione e presa perché "continuavano a farmi altre proposte". Ora Ivano Marescotti si concentrerà sul teatro e anche sulla sua vita privata. In un'intervista concessa a Il Resto del Carlino, l'attore che oggi vive a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, ha annunciato di essere pronto a pronunciare il fatidico sì per la terza volta nella sua vita. La cerimonia civile avrà luogo la prossima primavera, proprio a Bagnacavallo, dove entrambi vivono.

Chi è Erika Leonelli, futura moglie di Ivano Marescotti

Ivano Marescotti la prossima primavera sposerà Erika Leonelli. Lei ha 48 anni ed è una sua ex allieva al Tam, la scuola di teatro che lui stesso ha fondato a Marina di Ravenna. I due si sono conosciuti cinque anni fa, come racconta l'attore a Il Resto del Carlino: "Erika era mia allieva al Tam, Teatro Accademia Marescotti che ho fondato a Marina di Ravenna. Ora, dopo lo scoppio della scintilla, daremo fuoco alle polveri". La differenza di età tra i due è di 28 anni e lei nella vita lavora come legale in un'azienda di Ravenna. Per Marescotti, con questo grande passo, si apre una nuova fase della sua vita: "La scelta di chiudere la mia carriera di attore dopo oltre 40 anni di teatro e cinema è legata a questa nuova fase che si sta aprendo. Mi appresto a vivere quella che viene chiamata la terza età, in pratica a sò vec, facendo le cose che più mi interessano".