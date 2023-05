Insulta il figlio di Ida Platano, l’ex dama di Uomini e Donne furiosa: “Sei immondizia, pagherai” Ida Platano furiosa. L’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha risposto a un hater che ha usato parole vergognose per insultare lei e suo figlio.

A cura di Daniela Seclì

Ida Platano, su Instagram, ha ricevuto dei vergognosi insulti rivolti non solo a lei, ma anche a suo figlio. L'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne ha mostrato ai suoi follower i messaggi che ha ricevuto sia in pubblico che in privato, poi ha replicato all'hater, promettendogli che ci saranno conseguenze legali per quanto ha scritto.

Ida Platano insultata su Instagram

L'hater che si è scagliato contro Ida Platano, ha commentato uno dei post dell'ex volto di Uomini e Donne, puntandole il dito contro in quanto famosa unicamente per la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Ha concluso, poi, il suo sfogo sgrammaticato quanto avvelenato, dicendo: "Non sai trovarti un uomo e un padre per tuo figlio". L'utente, non contento, si è spinto fino a scriverle in privato, rivolgendo insulti vergognosi, irripetibili, a Ida Platano e a suo figlio, che la donna ha sempre protetto e non ha mai esposto mediaticamente. Comprensibile la reazione furiosa, che ne è scaturita.

L'ex dama del Trono Over risponde all'hater

Ida Platano si è sfogata su Instagram (vedi video in alto, ndr), rimettendo al suo posto l'hater che si è permesso di insultare lei e suo figlio: "Immondizia vera e propria. Io parlo, non sto zitta per niente. Vi ho sempre detto che potete dire qualsiasi cosa, ma mio figlio non si tocca. Uomo o donna che ci sia dietro quell'account, sai benissimo come andrà a finire. Io non sto ferma. Mio figlio non si tocca mai. Mio figlio non ha bisogno di un padre, perché sono io il padre e sono io la madre. Fate veramente schifo, vergognatevi. Schifo, schifo". Qualche ora più tardi, Ida è tornata sui social e ha ringraziato quanti le hanno espresso sostegno: "È stata una giornata molto intensa. Vi ringrazio per i messaggi di supporto che mi avete mandato da ieri a oggi. Voglio chiudere il cerchio dicendo che ne pagherà le conseguenze e gli farò mangiare i sorci verdi".