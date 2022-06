Incidente per l’ex dama di Uomini e Donne Valentina Autiero: “Questa volta nulla di rotto” Via social, Valentina Autiero, ex dama del trono Over di Uomini e Donne, ha raccontato di aver avuto un incidente stradale e aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’impatto.

A cura di Elisabetta Murina

Valentina Autiero ha avuto un incidente stradale nella serata di domenica 5 giugno. L'ex dama del trono Over di Uomini e Donne ha raccontato sui social cosa le è successo e quali sono le sue condizioni di salute, dopo che è stata trasportata all'ospedale di Anzio.

Valentina Autiero ha avuto un incidente stradale

Con alcune storie publicate sul suo profilo Instagram, Valentina Autiero ha raccontato di aver avuto un incidente in macchina, anche se ad oggi la dinamica non è nota. Non si sa infatti quante auto fossero coinvolte né come sia avvenuto l'impatto. Quel che è certo è che per l'ex dama del dating show di Maria De Filippi è stato necessario il trasporto in ospedale ad Anzio. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi e non ha riportato alcuna frattura.

Come sta Valentina Autiero dopo l'impatto

L'ex volto di Uomini e Donne ha poi aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute. Arrivata all'ospedale di Anzio, dove ha aspettato per 6 ore, i medici avrebbero voluto tenerla in osservazione per la notte, ma lei ha preferito tornare a casa: "Dopo 6 ore di attesa mi volevano ricoverare per la notte ma meglio casa mia direi che in un corridoio di ospedale!!". Valentina Autiero non ha riscontrato fratture a seguito dell'impatto: "La tac per fortuna è negativa questa volta nulla di rotto". Ora dovrà stare a riposo e indossare i cosiddetti "taping", delle fasciature nella parte alta della schiena che sostituiscono il collare.