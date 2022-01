Incidente in treno per Ornella Vanoni: “Quattro settimane a letto, urlavo dal dolore” Ornella Vanoni ha avuto un incidente in treno che l’ha costretta a restare a letto, dolorante: oggi sta meglio, racconta, ma sono state settimane molto dure.

A cura di Gaia Martino

Ornella Vanoni dopo alcune settimane di silenzio è tornata sui social per raccontare cosa le è accaduto nell'ultimo mese. Prima delle festività natalizie è caduta nel treno su cui viaggiava per raggiungere Roma. Ad aspettarla c'era Claudio Baglioni, per il live di Uà, appuntamento che non poteva saltare e dunque, ha spiegato, ha fatto uso di medicinali per potersi esibire. I giorni a seguire sono stati molto duri.

Il racconto di Ornella Vanoni

Ornella Vanoni su Instagram ha svelato il motivo del suo lungo silenzio in queste settimane. "Vi volevo raccontare cosa mi è successo" inizia la celebre cantante per rivolgersi a tutti coloro che si sono chiesti il perché della sua assenza.

Andavo a Roma per cantare con Baglioni in treno quando a causa di uno scossone sono caduta. Ho preso una botta alla schiena, che male, ho urlato dal dolore. Poi mi sono riempita di Brufen e sono andata da Baglioni, ma seduta perché in piedi non potevo stare.

Quando è tornata a Milano il dolore è diventato insopportabile e l'ha costretta a restare a letto per quattro settimane. "Due settimane di dolori atroci, due un po' meno. Ho preso tanti anti infiammatori, ho fatto ginnastica riabilitativa e ora già sto meglio" ha rassicurato – "Prima non potevo camminare o alzami dal letto da sola. Mi hanno dato anche un girello con le ruote per camminare".

"Faccio di tutto per non essere triste"

La celebre cantante nel suo lungo video messaggio pubblicato su Instagram nel quale racconta le sue ultime settimane trascorse a letto dolorante, ha svelato che sta provando in tutti i modi a resistere e non lasciarsi trasportare dalla tristezza: