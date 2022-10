“Ilary rivuole le borse, ma i Rolex non li restituisce”, parla l’avvocato di Francesco Totti Annamaria Bernardini de Pace ha spiegato che nella giornata di oggi c’è stato un sostanziale “nulla di fatto” e che Ilary Blasi “rivuole le sue borse pur non restituendo i Rolex”.

Le borse sì, i Rolex no. La vicenda Blasi-Totti sta assumendo le dimensioni di una gigantesca gag surreale. Nella giornata dell'udienza al tribunale civile di Roma, dove si è discusso del ricorso presentato da Ilary Blasi per riavere le borse griffate da Francesco Totti, ha parlato Annamaria Bernardini de Pace all'Adnkronos che ha spiegato che Ilary Blasi "rivuole le sue borse", ma quanto ai Rolex nulla da fare. Il responso? "Il giudice si è riservato di decidere in data da destinarsi".

Le parole dell'avvocato di Francesco Totti

Annamaria Bernardini de Pace ha spiegato che nella giornata di oggi c'è stato un sostanziale "nulla di fatto". Si è trattato di un momento interlocutorio, nessuno dei due si è presentato ma è già chiaro che non ci sarà alcuno scambio in corso e alcuna quietanza, perché Ilary Blasi rivuole le borse trattenute da Francesco Totti, senza però restituire i Rolex. Queste le parole dell'avvocato dell'ex capitano di Francesco Totti: "Oggi non c'era nessuno e non è successo niente. Questa è la causa di Ilary che rivuole le sue borse pur non restituendo i Rolex e il giudice si è riservato di decidere in data da destinarsi". La collezione di Rolex, conservata in banca nelle cassette di sicurezza, avrebbe un valore di oltre 700 mila euro.

La difficile separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono amati per una grande parte della loro vita, ma adesso si ritrovano a litigare pubblicamente per borse e preziosi. È un momento molto delicato e complesso per entrambi e il materiale che ogni giorno viene fuori da quello che entrambi stanno vivendo, sembra perfetto per il sequel della serie del Pupone. "Speravo de morì prima", in questo senso, è una fiction invecchiata molto male. Spalletti contro Totti non era nulla al confronto, il villain principale di Francesco era proprio Ilary Blasi.