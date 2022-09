Ilary Blasi lo ha denunciato, Nuccetelli: “Sono povero, mi ha bloccato nei reality Mediaset” Dopo la denuncia di Ilary Blasi, Alex Nuccetelli replica alla conduttrice e moglie dell’amico Francesco Totti: “Sono povero, ha bloccato la mia partecipazione ai reality Mediaset”.

A cura di Stefania Rocco

Dopo l'ultimo affondo di Alex Nuccetelli, arriva la reazione netta di Ilary Blasi. La conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti ha deciso di tutelare la sua immagine e querelare l'amico del Pupone, lo stesso che a lungo ha fatto da portavoce al campione. Le ultime dichiarazioni, rilasciate nel corso di un'intervista radio, hanno infastidito la presentatrice dell'Isola dei famosi accusata, tra le altre cose, di avere una relazione con uno dei vertici Mediaset. Per questo motivo, attraverso il suo legale, Ilary ha palesato l'intenzione di tutelarsi sotto il profilo legale. Una misura che avrebbe dovuto impedire, almeno in teoria, ulteriori fughe di notizie, vere o presunte tali. Ma Nuccetelli, che per mesi ha reso nota la versione di Totti parlando al posto suo, ha immediatamente replicato a Ilary.

La risposta di Alex Nuccetelli a Ilary Blasi

"Ricordo a Ilary Blasi", ha detto Nuccetelli in una Instagram story nella quale ha taggato la conduttrice, "che la nostra conoscenza, il nostro incontro, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita mentre la mia, non so per quale motivo, ha avuto delle difficoltà enormi. Le ricordo che procedere con gli avvocati nei miei confronti è procedere verso una persona povera. Dopo anni di Covid, il mio lavoro si è dovuto fermare e quattro volte sono stato frenato proprio dalla signora in tutti i reality Mediaset. Non so se mi confonde con il marito ma io sono qui, sono pronto, anzi ho anche tantissime cose da raccontare".

La denuncia di Ilary Blasi ad Alex Nuccetelli

Dopo l'ultima intervista radio di Alex Nuccetelli, Ilary Blasi ha deciso di procedere per vie legali. Nel corso di quella intervista, tra le altre cose, l'uomo aveva lasciato intendere che esistesse una relazione tra la presentatrice e uno dei vertici Mediaset. "Ilary Blasi ha dato mandato al proprio difensore di procedere contro Alex Nuccetelli a fronte della perseverante opera di propagazione di notizie palesemente false e aventi contenuto diffamatorio", si legge nella nota che ha chiarito la posizione della ex moglie di Totti.