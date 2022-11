Ilary Blasi dopo il selfie con Bastian si gode i “piccioni”: la frecciata a Totti e Noemi Dopo la copertina di Chi, Ilary Blasi pareggia il rapporto di forza dal punto di vista mediatico con Francesco Totti e si gode il tedesco Bastian. Sui social, lei posta la foto dei “piccioni” arrosto.

Dopo il selfie con Bastian, le quotazioni di Ilary Blasi sono cominciate a salire. Soprattutto l'umore, in questo momento, appare molto alto. La conduttrice ha servito la sua vendetta su un piatto d'argento, grazie alla pubblicazione del servizio esclusivo di "Chi" che adesso, quanto meno, pareggia il rapporto di forza dal punto di vista mediatico. Dulcis in fundo, arriva una storia su Instagram: un piatto di piccioni arrosto. Una frecciatina?

Le foto su Chi

"Addio Totti, ora c'è Bastian". È stata la copertina di "Chi" che non lascia spazio a dubbi. Il servizio in edicola a partire da oggi, mercoledì 30 novembre, anticipato ieri da Fanpage.it con il costo della suite per notte dove la coppia è stata a Zurigo, ha fatto sfracelli nel mondo del gossip. Il misterioso Bastian è il chiodo che scaccia via il masso rappresentato da Francesco Totti nella vita di Ilary Blasi. Dopo una serie di nomi, questo dovrebbe essere il primo vero flirt accreditato di Ilary Blasi dal momento della separazione.

Chi è Bastian: la nuova fiamma di Ilary Blasi

Ma chi è questo Bastian? C'è mistero attorno a questa nuova figura che si aggira nella vita di Ilary Blasi. Una cosa sembra chiara: è la prima volta che Ilary Blasi consente di lasciarsi sorprendere – se non addirittura di affidare – le sue foto con un altro uomo dopo la fine della storia con Francesco Totti.

Bastian è un imprenditore tedesco originario di Francoforte. Si dice che sia completamente estraneo al mondo del gossip e dello spettacolo e non conosce nulla della vita di Ilary Blasi. Il suo profilo Instagram è bas.mupe, conta poco più di mille followers ed è chiuso, impossibile da visionare se non previa richiesta.

Tutti i flirt accreditati

Tra i flirt accreditati a Ilary Blasi quello di Cristiano Iovino, smentito dallo stesso che si è ritenuto sempre un "conoscente di Ilary Blasi". Tra gli altri flirt accreditati dalla stampa, anche quello con il vecchio amico di lunga data della conduttrice dell'Isola dei Famosi, Edmondo Israilovici detto Mondo. In quel caso, fu la stessa Ilary Blasi a smentire tutto con un video pubblicato sui social: "Sulle copertine dei giornali scandalistici come mio uomo Edmondo, detto Mondo. Hanno detto che tira un'aria di flirt. Secondo me tira un'ariaccia e basta. Com’era il titolo della copertina? Il mondo di Ilary. Mondo, cosa si prova a stare sulle copertine dei giornali scandalistici?”.