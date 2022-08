Il vocale di Totti all’amico: “Guai a chi tocca Ilary, se avesse fatto di più sarei rimasto” Le ultime dichiarazioni attribuite a Francesco Totti a proposito della separazione con Ilary Blasi arrivano da un messaggio vocale che il campione ha mandato all’amico Alex Nuccetelli.

A cura di Stefania Rocco

È attraverso i suoi amici che Francesco Totti sta lasciando trapelare qualche dettaglio a proposito della separazione da Ilary Blasi. I diretti interessati tacciono e lasciano che siano le due “fazioni” che li sostengono a parlare per loro. Alex Nuccetelli, l’amico Pr e bodybuilder dell’ex capitano della Roma, gioca nella squadra di Francesco. Le sue dichiarazioni, diversamente da quanto qualcuno crede e sostiene, non sono le personali interpretazioni di un uomo alla ricerca delle luci della ribalta. Sono le dichiarazioni di qualcuno che sa cos’è accaduto e cosa sta accadendo. E lo sa perché lo apprende dai protagonisti assoluti di questa vicenda. Come l’ultima dichiarazione pubblicata dal Corriere della Sera, una dichiarazione che arriva direttamente da un messaggio vocale mandato da Totti all’amico Nuccetelli.

Il messaggio vocale di Francesco Totti ad Alex Nuccetelli

“Lo sai, per me guai a chi mi tocca Ilary, perché resta sempre mia moglie, ok ex moglie, la madre dei miei figli. Capirai, dopo venti anni. Oh, abbiamo passato insieme quasi un quarto di secolo. Non le ho fatto mancare niente, in tutto e per tutto, perché ero proprio innamorato pazzo. Se avesse fatto qualcosa in più, non mi sarei mai allontanato, questo è scontato”, questa la dichiarazione pubblicata oggi dal Corriere e attribuita a Totti. Il tono, è evidente, è discorsivo. E lo è perché, come apprende Fanpage.it, si tratta di un messaggio vocale mandato da Totti all’amico Alex Nuccetelli circa 10 giorni fa. Una dichiarazione che Nuccetelli ha reso nota e che Totti non ha smentito, così come non ha smentito le indiscrezioni che l’hanno preceduta.

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Intanto, i due ex coniugi si avviano verso la separazione. Il proposito di entrambi, scrive il Corriere, sarebbe quello di arrivare a una consensuale. Ma le cose potrebbero non filare lisce. Se Ilary dovesse insistere per trasferirsi a Milano insieme alla piccola Isabel, Totti si opporrà. Il culmine della tensione si raggiungerebbe nel caso in cui la conduttrice decidesse di andare in tv dall’amica Silvia Toffanin a raccontare i dettagli della fine del suo matrimonio, scelta che farebbe saltare ogni proposito di tregua e costringerebbe i due ad avviarsi verso una separazione giudiziale. E che, apprende Fanpage.it, spingerebbe Francesco a uscire allo scoperto per raccontare pubblicamente la sua versione dei fatti.