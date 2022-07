Il silenzio di Ilary Blasi, Vladimir Luxuria: “All’Isola non ci ha mai fatto pesare i suoi problemi” Sul fronte Ilary, si è esposta Valadimir Luxuria. “Ilary non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace”, spiega. “Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”.

A cura di Giulia Turco

Ilary Blasi si sta godendo una pausa silenziosissima in terre lontane. Subito dopo aver annunciato tramite una nota l’ufficialità della sua separazione da Totti, la conduttrice romana ha fatto le valigie e ha portato con sé la sorella Silvia. Figli a seguito, è volata verso Zanzibar, da dove registra storie caricate sui social profili social, di momenti di pace, di natura, di stacco dalla vita reale, ma non una parola.

La versione di Vladimir Luxuria

Mentre impazza il gossip attorno ad ogni dettaglio che possa arricchire la vicenda dell’estate, sono rare le testimonianze di chi è disposto a spendere una parola sulla separazione di casa Totti. Attorno a Noemi Bacchi regna il silenzio. La presunta nuova fiamma di Francesco Totti sembra accerchiata da conoscenze e amicizie che restano in rigoroso silenzio davanti alla richiesta di spiegazioni. Sul fronte Ilary, si è esposta l’opinionista Valadimir Luxuria, che con la conduttrice ha condiviso l’esperienza in studio all’Isola dei Famosi. “Sono due persone molto intelligenti”, spiega Vladimir a Torino Cronaca Oggi. “Ilary non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace”, spiega. “Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”.

La difesa di Melory Blasi sorella di Ilary

Nel frattempo sui social si è alzata la voce si Melory, la sorella di Ilary Blasi intervenuta per prendere le sue difese rispetto agli insulti sessisti che si sono scatenati nei suoi confronti. Già scesa in campo per commentare le parole di Alex Nuccetelli, Melory Blasi ha risposto a chi l’ha gettata nel mirino della accuse per aver preso posizione. “Prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio, vergogna”, scrive un utente. “Lo conosco da 20 anni. Vergognati tu”m replica Melory. “Tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e di pende una mega villa e il mantenimento, volate basso che è meglio famiglia Blasi”, scrive un altro. “La smetti di dire strozzate? Qual è il tuo problema”, si difende lei.