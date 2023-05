Il roseto del padre di Bonolis fiorisce di nuovo di bianco, Sonia Bruganelli: “Vuoi dirci qualcosa” Sonia Bruganelli ha pubblicato le foto del roseto appartenuto al suocero, fiorito di bianco per la seconda volta: “Vuoi di nuovo dirci qualcosa”.

Sonia Bruganelli pubblica le foto di un roseto bianco. Fin qui nulla di strano, se non fosse che le rose sono rosse. Il roseto in questione è appartenuto a Silvio Bonolis, padre di Paolo Bonolis scomparso poco prima della nascita della prima figlia nata dall'unione con Sonia, chiamata proprio Silvia in suo onore. Era già successo che questo roseto di rose rosse era improvvisamente fiorito di bianco. Un aneddoto già raccontato da Paolo Bonolis. Così, Sonia Bruganelli si è sorpresa e ha pubblicato la foto del roseto bianco: "Quest'anno vuoi di nuovo dirci qualcosa, Silvio". Un messaggio che molti hanno interpretato come un sostegno dall'alto, un aiuto alla coppia che, come hanno scritto i magazine di gossip, sarebbe in difficoltà.

Il racconto

La storia delle rose bianche era stata raccontata già da Paolo Bonolis nel corso di una puntata di Verissimo: "Le nostre rose erano sempre state rosse, anche per il giardiniere fu incredibile che fiorissero di bianco". E quando il padre di Paolo Bonolis cominciò a stare male (il signor Silvio morì di cancro), Sonia Bruganelli era incinta della loro prima figlia, così il padre di Bonolis disse al figlio: "Se non posso, portale un mazzo di rose bianche per la nascita della bimba". Alla sua morte, nacque anche Silvia e le rose del terrazzo di casa Bonolis, da rosse, fiorirono bianche. È per questo motivo che Sonia Bruganelli ha detto: "Vuoi di nuovo dirci qualcosa".

Chi era Silvio Bonolis, il padre di Paolo Bonolis

Silvio Bonolis è stato un uomo dalla vita molto riservata, condotta distante dal mondo dello spettacolo. Nato a Pero, in provincia di Milano, di mestiere faceva l'autotrasportatore occupandosi principalmente di burro e di prodotti caseari ai mercati generali. Conobbe sua moglie Luciana, madre di Paolo Bonolis, che lavorava come segretaria in una impresa di costruzioni. Al Maurizio Costanzo Show, Paolo Bonolis rivelò pochi ma determinanti dettagli circa la morte di suo padre, che affrontò la brutta malattia: "Se n'è andato in due giorni". Anche per questo, l'episodio del roseto che fiorisce di bianco resta qualcosa di straordinario agli occhi della famiglia Bonolis-Bruganelli e di quanti seguono il loro racconto sui social come in tv.