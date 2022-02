Il primo video di Red Canzian dopo il ricovero: “Sto bene, dovrò restare qui ancora un mese” Red Canzian, bassista dei Pooh, si mostra per la prima volta sui social dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Treviso a seguito di un’infezione. Si trova lì ancora adesso per via delle cure antibiotiche, ma rassicura tutti sulle sue condizioni.

A cura di Elisabetta Murina

Red Canzian si mostra per la prima volta sui social dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Treviso un mese fa. Il bassista dei Pooh è stato colpito da un problema di salute, un'infezione, che l'ha costretto a cure immediate, impedendogli di essere presente al debutto del suo spettacolo, Casanova Opera Pop.

"Il primo giorno di libertà" di Red Canzian

Per la prima volta da quando è ricoverato all'ospedale di Treviso, Red Canzian si mostra sui social e aggiorna personalmente i fan sulle sue condizioni di salute. "Primo giorno di libertà, è una canzone del '76 dei Pooh… ed è anche quello che ho provato oggi, in questa mia prima uscita", ha scritto il bassista dei Pooh ad accompagnare il video pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale spiega di dover rimanere lì ancora un pò per via delle cure antibiotiche a cui è sottoposto.

"È passato esattamente un mese dal giorno mio ricovero e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l'aria, quella vera e pura che mi mancava tano. Io dovrò restare qui ancora tre o quattro settimane perché la cura antibiotica è molto lunga e quello che ho avuto era molto brutto", racconta nel breve video. E poi rassicura tutti, precisando che è arrivato lì nel giardino sulle sue gambe: "Ci sentiremo ogni tanto, faccio fatica a fare dei video o mettere post sui social, però sappiate che a oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e adesso con le mie gambe torno in camera".

Perché Red Canzian è ricoverato all'ospedale

Un mese fa il bassista dei Pooh è stato ricoverato all'ospedale di Treviso in seguito a un'infezione che, se non curata in tempo, rischiava di sfociare in setticemia. Per questo motivo non è potuto essere presente alla prima del suo spettacolo, Casanova Opera Pop, che stava presentando da tempo. Ma come aveva già raccontato in un'intervista a Il Corriere della Sera di recente, non intende darsi per vinto e fa già progetti per il futuro, anche se la paura iniziale è stata tanta, sopratutto visto che il problema è esploso senza alcun campanello d'allarme: "La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile".