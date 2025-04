video suggerito

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia costerà tantissimo: diffusa la lista degli invitati Il miliardario americano e la giornalista Lauren Sanchez si sposeranno nella città lagunare con una celebrazione di tre giorni che vedrà la partecipazione di 200 ospiti VIP e la prenotazione di tre prestigiosi hotel. La cifra spesa dal patron di Amazon è di quelle "blu".

La storia è ormai nota: Jeff Bezos, tycoon americano proprietario del Washington Post e della Metro Goldwyn Mayer, nonché patron di Amazon, e la sua fidanzata Lauren Sanchez, giornalista e filantropa, si sposeranno a Venezia. La sontuosa celebrazione si svolgerà in una tre giorni di festeggiamenti dal 24 al 26 giugno, che vedrà 200 ospiti sullo yacht Koru.

Per l'occasione, la coppia ha riservato tre degli alberghi più prestigiosi della città: Aman Venice, Gritti Palace e St. Regis. Il fatidico "sì" verrà pronunciato sull'isola di San Giorgio, in uno scenario che promette di essere indimenticabile.

Tutta Hollywood è attesa al matrimonio: diffusa la lista degli ospiti

Alle nozze è atteso a Venezia il meglio del jet set internazionale. Tra gli invitati, diffusi sul sito ufficiale del matrimonio, figurano Leonardo DiCaprio con la fidanzata italiana Vittoria Ceretti, Barbra Streisand, Kris Jenner, Eva Longoria, Oprah Winfrey, Katy Perry e Orlando Bloom, Kim Kardashian, Bill Gates, Jared Kushner e Ivanka Trump. I media americani hanno anche ventilato la possibilità della presenza di Donald Trump Jr. con la nuova fidanzata Bettina Anderson, e di Tiffany Trump con il marito miliardario Michael Boulos. Finora, invece, non ci sono indicazioni sulla partecipazione del presidente Donald Trump, nonostante Bezos sia considerato un suo sostenitore.

Cifre da capogiro per il grande evento, spenderanno più di Clooney-Amal

I costi dell'evento sono oggetto di speculazioni: il Daily Mail ha stimato una cifra di partenza di 30 milioni di dollari, ma potrebbe essere una valutazione prudente. Solo per gli alberghi, considerando 9.000 euro a notte per ogni suite, si parla di circa 2,7 milioni di euro. Per fare un confronto, basti pensare che per il matrimonio di George Clooney e Amal Alamuddin a Venezia, "bastarono" 5 milioni di euro.

A TMZ, il fratello di Lauren ha parlato di "matrimonio principesco", anche se chi è coinvolto nell'organizzazione dell'evento tende a ridimensionare le aspettative. Grande curiosità sull'abito della sposa. A fine marzo la coppia è stata fotografata all'uscita della maison Dolce e Gabbana a Milano, accompagnata da collaboratori che trasportavano abiti incellofanati. Secondo alcune indiscrezioni, la direttrice di Vogue Anna Wintour, che ha preso Lauren sotto la sua ala per consigliarle i 27 abiti necessari per i tre giorni di festeggiamenti, potrebbe aver fatto ricadere la scelta su un modello di Oscar de la Renta.