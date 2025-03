video suggerito

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sposi a Venezia, per le nozze prenotati tutti i taxi della città e 5 hotel di lusso Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno organizzando un matrimonio in grande stile, che si terrà dal 24 al 26 giugno a Venezia. Il patron di Amazon ha fatto prenotare tutti i taxi in laguna e tutte le camere di cinque hotel di lusso in città. La lista degli invitati è lunga e spuntano nomi come Katy Perry, Ivanka Trump e Shakira. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È decisamente un matrimonio in grande stile quello che Jeff Bezos e Lauren Sanchez stanno organizzando per celebrare il loro amore. Per tre giorni, dal 24 al 26 giugno, la città di Venezia sarà interamente ‘a disposizione' del noto imprenditore, terzo uomo più ricco del mondo, proprietario della Metro Golden Mayer e patron di Amazon. I festeggiamenti saranno divisi in più giornate e i futuri sposi hanno curato tutto nei minimi dettagli: dai taxi prenotati in tutta la Laguna agli hotel di lusso sold out, passando per uno yacht da 500milioni.

Taxi prenotati, yacht da 500milioni e hotel sold out: tutti i dettagli delle nozze

Dal 24 al 26 giungo la città di Venezia sarà ‘a disposizione' di Bezos e della futura moglie Lauren Sanchez. L'imprenditore ha fatto arrivare in laguna un lussuoso yacht dal valore di 500milioni di euro e si sta occupando di curare ogni aspetto nei minimi dettagli. Per gli invitati sarà un soggiorno indimenticabile: il futuro sposo ha prenotato interamente cinque hotel luxury, dove ogni ospite potrà dormire tra un festeggiamento e l'altro. E anche per i trasporti non ci saranno problemi, dal momento che Bezos ha fatto prenotare tutti i taxi a disposizione in Laguna per consentire agli inviati di muoversi senza ritardi o problemi. Quanto al luogo scelto per la celebrazione vera e propria, ancora non c'è certezza, ma pare che si tratterà della Fondazione Cini sull'isola di San Giorgio.

Gli invitati al matrimonio: da Ivanka Trump a Katy Perry, l'esibizione di Shakira

Con l'avvicinarsi delle fatidiche date, cominciano a circolare anche i nomi degli invitati al matrimonio. Si tratta di una lunga lista di personaggi famosi, come ha fatto sapere TMZ. Ci saranno Eva Longoria, Katy Perry, Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Kris Jenner, Kim Kardashian e Jewel. Presenti anche Ivanka Trump e Jared Kushner, Karlie Kloss con il marito Joshua Kushner. In programma, stando alle ultime indiscrezioni, anche una esibizione della cantante Shakira. I due sono una coppia dal 2019 e la proposta di matrimonio è arrivata nel 2023, con un anello di diamanti che avrebbe un valore di 20 carati.