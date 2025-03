Rick Harrison di Affari di Famiglia si sposa, la proposta con un anello preso al banco dei pegni dello show

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Rick Harrison si sposa. Il volto del programma americano Pawn Stars (Affari di Famiglia) ha chiesto alla fidanzata Angie Polushkin di convolare a nozze. E per farlo ha scelto un anello preso nel celebre negozio di pegni del programma, con una forma piuttosto insolita. Stando a quanto spiega TMZ, i due sono una coppia da poco più di un anno e la futura sposa è 18 anni più giovane del futuro marito.

La proposta di matrimonio di Rick Harrison alla fidanzata

Come si vede nelle foto condivise su Instagram, sullo sfondo di una cantina a Casablanca (Cile), Harrison si è inginocchiato davanti alla fidanzata Angie Polushkin e le ha chiesto di sposarla. Per chiederle la mano, stando a quanto spiega il sito americano, il conduttore di Affari di Famiglia ha scelto un anello a forma di pera da 6.5 carati preso nel suo famoso banco dei pegni di Las Vegas, al centro del programma di cui è volto. In realtà si tratterebbe della seconda proposta di nozze: Harrison avrebbe già chiesto a Polushkin di sposarlo, ma per le sue figlie il gesto era sembrato poco romantico e lo avevano invitato a rifarlo. "Lei ha detto sì", ha scritto poi nel condividere sui social alcuni scatti del momento.

L'amore tra Rick Harrison e Angie Polushkin

Stando a quanto riporta TZM, Harrison e Angie Polushkin hanno iniziato a frequentarsi da circa un anno. Lei è un'infermiera di professione ed è più giovane di 18 anni del noto volto di Affari di Famiglia. Il futuro sposo ha alle spalle un matrimonio con una donna di nome Deanna, da cui ha divorziato nel luglio 2020 in gran segreto, dopo circa 7 anni di amore. E anche altri due matrimoni, da cui sono nati i suoi tre figli: Corey e Adam avuti dalla sua prima moglie Kim e Jake dalla seconda. Adam, morto a 39 anni nel 2024.