George Clooney e Amal Alamuddin, evento di beneficenza sul lago di Como: 200mila dollari per partecipare Ad agosto 2025 la coppia darà vita a un evento di beneficenza in Italia destinato a 16 partecipanti. Tour mozzafiato, galà ed esperienze gastonomiche, il tutto per poco più di 200mila euro.

A cura di Andrea Parrella

Un evento di beneficenza esclusivo e senza precedenti, per chi potrà permetterselo. È quello che hanno deciso di organizzare George Clooney e la moglie Amal Alamuddin, con epicentro il lago di Como. L'attore hollywoodiano e sua moglie hanno messo a punto un evento di beneficenza della durata di cinque giorni sulle sponde del Lario che si pone l’obiettivo finale di raccogliere fondi per la fondazione Clooney Foundation for Justice.

Il costo da 220mila dollari

L'evento, come riporta Repubblica, si svolgerà durante il mese di agosto 2025 e per partecipare all’appuntamento organizzato dal divo di Hollywood sarà necessario prevedere l'esborso di una somma consistente che comprende un soggiorno presso l’hotel Passalacqua, villa del XVIII secolo nominata Best hotel in the world nel 2023 costerà 160.000 euro a camera. A questa cifra bisogna poi aggiungere una donazione minima di 60.000 dollari a persona da destinare alla fondazione dell'attore americano. I partecipanti potranno immergersi nel lusso e nella bellezza del lago di Como attraverso un itinerario esclusivo in compagnia della coppia.

Il tour previsto per l'evento di Clooney

Clooney e Alamuddin guideranno i sedici ospiti lungo un viaggio che include gite in barca, un tour artigianale e gastronomico, visite alle residenze storiche della zona come Villa Balbianello e anche alcuni momenti di riflessione sulla giustizia e filantropia strategica. Immancabile l'elegante garden party ed esclusive cene all’aperto a cura di chef stellati. Un luogo, quello che ospiterà l'evento speciale, che ha caratterizzato da subito l'amore tra Clooney e la moglie, che proprio per questo hanno deciso di organizzare qui questa esperienza, in cui si combina l’impegno dell’artista per il cambiamento sociale con la scoperta dei luoghi tanto cari ai due.