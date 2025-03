George Clooney : “Non farò più film romantici, non mi metto a competere con gli attori di 25 anni”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Ospite di 60 Minutes, George Clooney ha tirato le somme sulla sua carriera e fatto una riflessione sul tempo che passa. L'attore debutterà a Broadway con la versione teatrale del suo film del 2005 Good Night, and Good Luck. Nello spettacolo, interpreta Edward R. Murrow, un ruolo che, quando girò il film, non era pronto a ricoprire. “Murrow aveva una serietà che io a 42 anni non avevo, non ero in grado di avere”, le parole.

George Clooney e l'addio al romanticismo

D'altro canto, Clooney ha riconosciuto che i ruoli interpretati al tempo non vadano più bene per lui. Motivo per cui non farà più pellicole romantiche. “Guarda, ho 63 anni. Non sto cercando di competere con attori di 25 anni. Non è il mio lavoro. Non faccio più film romantici”, ha detto. L'attore e regista ha dichiarato che finalmente si sente in grado di reggere il confronto su un palcoscenico di Broadway. “Non so se avrei potuto farlo prima. Voglio dire, non c’è un singolo attore in vita a cui non sarebbe piaciuto, sai, essere a Broadway. Quindi questo è il divertimento”.

Già in passato, Clooney cercò di piegare come aveva intenzione di allontanarsi dal prototipo di attore perfetto per quel tipo di film: "Paul Newman era il migliore in questo”, spiegò al Washington Post nel 2022. “Ha capito, con The Verdict, onestamente, che era un attore caratterista e ha accettato quel ruolo. Non ha combattuto o spinto e cercato di farsi truccare il viso o sembrare più giovane e comportarsi da giovane. Ha solo detto, ‘Ok, ecco chi sono adesso’, e ha cambiato un po’ le aspettative”.