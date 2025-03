video suggerito

Tiger Woods annuncia la relazione con Vanessa Trump, ex nuora del presidente Usa: "L'amore è nell'aria" Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, è arrivata la conferma: Tiger Woods e Vanessa Trump sono ufficialmente una coppia. Il noto golfista ha condiviso sui social una dedica d'amore a corredo di alcuni scatti insieme all'ex nuora del presidente americano Donald Trump.

Tiger Woods, 49 anni, e Vanessa Trump, 47 anni, ex nuora di Donald Trump, sono una coppia. La notizia è arrivata sui social tramite alcuni post condivisi dal famoso golfista statunitense, che ha confermato le voci e le indiscrezioni che da settimane circolavano sui tabloid americani. "L'amore è nell'aria e la vita è migliore con te al mio fianco" ha scritto nel messaggio pubblicato online.

Tiger Woods pubblica una foto con Vanessa Trump: "La vita con te al mio fianco è migliore"

Prima una foto in cui posano sorridenti l'uno accanto all'altra, poi un'immagine in cui si abbracciano. È con questi scatti condivisi sia su X che su Instagram che Tiger Woods ha annunciato la sua relazione con Vanessa Trump. Il golfista ha scritto per la sua dolce metà una tenera dedica: "L'amore è nell'aria e la vita è migliore con te al mio fianco. Non vediamo l'ora di iniziare questo viaggio che è la vita insieme". Il campione, poi, ha messo in chiaro che per lui è importante preservare la sua riservatezza: "In questo momento apprezzeremmo la privacy per tutti coloro che ci stanno a cuore".

Chi è Vanessa Trump, ex di Leonardo DiCaprio e Donald Trump Jr.

Vanessa Trump, al secolo Vanessa Pergolizzi, è un ex modella statunitense. Nel 1998 ha avuto una relazione con Leonardo Di Caprio, successivamente è stata legata al diplomatico saudita, il principe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud. Dal 2005 al 2018 è stata sposata con Donald Trump Jr, figlio maggiore dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Dalla loro relazione sono nati cinque figli, Kai Madison, Donald Trump III (2009), Tristan Milos (2011), Spencer Frederik (2012) e Chloe Sophia (2014). Stando a quanto riportato su People, Donald Trump Jr. sarebbe sereno sapendo che la sua ex moglie ha iniziato una storia d'amore con Tiger Woods. Sul tabloid, poi, anche le parole di un insider a proposito della relazione tra l'ex modella e il golfista:

Hanno molto in comune, condividono gli stessi valori. Entrambi sono abituati alle luci della ribalta ma sanno come mantenere riservata la loro vita privata riservata.