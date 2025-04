Emily Ratajkowski critica la missione Blue Origin: “Disgustata, sta solo distruggendo il pianeta”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Emily Ratajkowski, la supermodella "Emrata" su Instagram, ha criticato il volo della missione Blue Origin, agenzia aerospaziale privata di Jeff Bezos, che ha visto un equipaggio tutto al femminile. In un video pubblicato su Tik Tok la modella e attrice ha definito la missione "uno schifo da fine dei tempi. Siamo oltre la parodia", criticandola non solo per lo spreco di risorse, ma anche per il messaggio veicolato, per lei non chiaro. A farle da eco anche Olivia Wilde e Olivia Munn che hanno espresso la loro disapprovazione.

Lo sfogo di Emily Ratajkowski

Sei celebrità tra cui Katy Perry sono state lanciate ieri nello spazio per un volo suborbitale di 11 minuti. La missione chiamata Blue Origin è stata presentata dall'azienda di Jeff Bezos come "il primo volo spaziale commerciale interamente al femminile" e "la prima missione spaziale interamente femminile in più di 60 anni". Per Emily Ratajkowski si è trattata di una mossa sbagliata e non si è risparmiata dal criticarla. "Dire che ti importa di Madre Terra e salire su un'astronave costruita e pagata da un'azienda che sta distruggendo il pianeta da sola?" – ha dichiarato la modella – "Guardate la situazione del mondo e pensate a quante risorse sono state impiegate per mandare queste donne nello spazio, e per cosa?". La supermodella si è interrogata poi sul messaggio veicolato: "Per cosa, qual era il marketing? E poi cercare di farlo sembrare… Sono disgustata. Letteralmente, sono disgustata".

Emily Ratajkowski: "La missione non rappresenta un progresso"

La modella ha continuato il suo sfogo in un video pubblicato nelle ultime ore. Ha voluto approfondire l'argomento spiegando meglio cosa intendeva dire nel video precedente. "Penso che questa missione confonda le persone perché vedere donne e persone di colore in ambienti come la scienza e la politica che non li hanno mai inclusi in precedenza sembra un progresso" – ha dichiarato – "Ma la verità è che un uomo che ha acquisito il suo potere solo grazie allo sfruttamento e all'avidità, che ha deciso di portare la sua fidanzata e alcune altre donne famose nello spazio per il turismo spaziale, non è un progresso". Piuttosto, ha aggiunto, "si tratta di una dimostrazione del fatto che viviamo in un'oligarchia, in cui c'è un gruppo molto ristretto di persone interessate ad andare nello spazio per ottenere una nuova prospettiva di vita, mentre il resto della popolazione, la maggior parte delle persone sul pianeta Terra, si preoccupa di pagare l'affitto o di preparare la cena per i propri figli". In conclusione ha poi spiegato che "viviamo in un mondo in cui dobbiamo essere in grado di distinguere l'effettivo progresso, e quello che è successo ieri non è stato affatto così".

La risposta di Lauren Sanchez alle critiche: "Venite con me, vi mostro di cosa si tratta"

People.com riporta le parole di Gayle King e di Lauren Sanchez che in conferenza stampa dopo la spedizione hanno risposto alle critiche. "Mi piacerebbe molto che venissero a Blue Origin e vedessero le migliaia di dipendenti che non solo lavorano qui, ma mettono cuore e anima in questo veicolo. Quando sentiamo commenti del genere, dico semplicemente: ‘Fidatevi. Venite con me. Vi mostrerò di cosa si tratta, ed è davvero illuminante'", ha dichiarato la fidanzata di Jeff Bezos.