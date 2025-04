Katy Perry è tornata dallo spazio, le parole della pop star dopo il viaggio sulla navicella Blue Origin

video suggerito

Katy Perry è tornata dal viaggio nello spazio a bordo del razzo New Shepard della compagnia Blue Origin di Jeff Bezos. La pop star ha raccontato la sua esperienza ancora visibilmente emozionata: "Un modo di dare voce alle donne del futuro".

A cura di Ilaria Costabile

La navicella Blue Origin, della compagnia spaziale di Jeff Bezos, è atterrata dopo il viaggio nello spazio organizzato con un team di sole donne. Tra i membri dell'equipaggio, oltre alla compagna del magnate di Amazon, anche la pop star Katy Perry, che rientrata dal suo viaggio nello spazio non ha nascosto il suo entusiasmo per questa esperienza.

Il percorso della navicella di Blue Origin

Il viaggio, durato solamente dieci minuti, è andato bene: il 31esimo volo del razzo New Shepard della Blue Origin è partito alle 15:30 italiane ed è atterrato senza perfettamente, senza riportare alcun danno, con le sei passeggere intatte ed emozionate per aver vissuto un'emozione incredibile. Si tratta, in realtà, di un volo dalle caratteristiche non propriamente scientifiche, dal momento che il tragitto della capsula vetrata arriva a toccare la cosiddetta linea di Karman, ovvero il punto che si trova a 100 chilometri dalla Terra e toccato il quale si può dire, ufficialmente, di essere nello spazio. Le sei donne a bordo, compresa Katy Perry, sono state le prime sei turiste spaziali della compagnia di Jeff Bezos e non sono riuscite a trattenere le lacrime per quello che hanno provato in questo viaggio che, come si suol dire, è stato breve ma intenso.

Le parole di Katy Perry tornata dallo spazio

La pop star, che ha anche accennato alcuni versi di "It’s a wonderfuld world" di Louis Armstrong, ha cercato di spiegare cosa ha provato nell'attraversare una piccola parte di spazio. Una volta toccata terra e baciato il suolo, con un sorriso smagliante e non poca commozione, Katy Perry ha raccontato:

È un’energia collettiva e un modo per dare voce alle donne del futuro. Si tratta di questo meraviglioso mondo che ci circonda e dell’importanza di saperlo apprezzare. Tutto questo è per il bene del pianeta. Penso che questa esperienza mi abbia fatto capire che non si può mai sapere davvero quanto amore si ha dentro, quanto amore si è in grado di dare e quanto si è amati.