Ida Platano di Uomini e Donne vittima di furto: “Mi hanno rubato la borsa, sono ancora scioccata” Via Instagram, Ida Platano ha raccontato di essere stata vittima di furto a Roma, dove si trovava in vacanza con il compagno Alessandro Vicinanza: “Mi hanno rubato la borsa, sono ancora scioccata”. Entrambi stanno bene e l’ex dama di Uomini e Donne ha anche svelato che un ragazzo ha ritrovato i suoi documenti.

A cura di Elisabetta Murina

Ida Platano vittima di furto a Roma. L'ex dama del parterre Over di Uomini e Donne si trovava in vacanza con il compagno Alessandro Vicinanza, quando le è stata rubata la borsa. A raccontato lei stessa con alcune storie su Instagram, ringraziando chi si è preoccupato per loro. Poi ha aggiornato i fan, spiegando che un ragazzo ha ritrovato i suoi documenti.

Il racconto di Ida Platano

In alcune storie Instagram, Ida Platano ha raccontato la disavventura che le è capitata mentre era in vacanza nella Capitale con il compagno. Dalle sue parole sui social, pare si sia trattato a tutti gli effetti di una rapina: "Mi hanno rubato la borsa. Sono stata turbata, sono ancora scioccata. Però l'importante è che non è successo niente né a me né ad Ale e che stiamo bene". Poi l'ex dama di Uomini e Donne ha ringraziato tutti i fan che le hanno scritto preoccupandosi per lei e rassicurando tutti: "Vi ringrazio che mi avete cercato, che vi siete preoccupati però sto bene. Stiamo bene". Infine, ha aggiornato i suoi social raccontando che un ragazzo di nome Filippo le ha scritto di aver ritrovato i suoi documenti.

La storia d'amore con Alessandro Vicinanza, nata a Uomini e Donne

La storia d'amore tra i due ex volti di Uomini e Donne procede a gonfie vele, tanto che dopo mesi passati a vivere la relazione a distanza stanno pensando di andare a convivere:

Siamo in una fase avanzata della relazione, il nostro rapporto matura e cresce sempre di più. Le intenzioni sono quelle di annullare la distanza. Più il rapporto va avanti, più inizi a sentire la necessità di avere la persona che ami accanto. Stiamo pensando a Roma o a Firenze, l'importante è che sia una città nuova per entrambi dove iniziare la nostra vita insieme.

Nel frattempo continuano a viaggiare uno accanto all'altra e, dopo Parigi e Miami, stanno già pensando alla prossima metà: saranno Marrakech e poi Ibiza nel periodo estivo.